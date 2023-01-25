Пресняков выступит вместо Меладзе в "Барвиха Luxury Village" 8 марта

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Вместо концерта Валерия Меладзе состоится выступление певца Владимира Преснякова в "Барвиха Luxury Village" 8 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию кассы концертного зала.

"Там замена артиста на Преснякова… Если есть билеты, можно вернуть. Они остаются действительны", – отметили в кассе концертного зала.

Там добавили, что пока никто не возвращал билеты.

Кроме того, концерт Меладзе отменили в зале "Гранд Холл" в Красноярске, который должен был состояться 2 мая 2023 года. На сайте оператора "Красбилет" концерт артиста появился в графе "Отмены". Кроме того, закрылись продажи на "Афише.ру" и "Яндекс Афише".

В свою очередь, на официальном сайте Валерия Меладзе нет информации о турах в России. Ближайший его концерт отмечен датой 15 марта, он состоится в Израиле.

Ранее председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов призвал отобрать у российского певца Валерия Меладзе все звания за то, что Меладзе, присутствуя на вечеринке за рубежом, поддержал украинский лозунг. Позже артист заявил, что остается "вне политики".



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