Журналистка Божена Рынска назвала концерты певца Валерия Меладзе ритуалом вызова COVID-19

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Концерты Валерия Меладзе в Юрмале – это ритуал вызова COVID-19, сообщила журналистка Божена Рынска, передает Pravda.Ru

Рынска объяснила это тем, что в прошлом году после выступления певца многие слушатели заболели ковидом.

"Меня на концерте не было, но зато была моя соседка – travel agent. И тут же отоварила меня. Причем перед отъездом на отдых. Хорошо, ковид в прошлом году был даже милым, как легкое ОРЗ", – написала журналистка в своем телеграм-канале.

Уже в этом году девушка лично столкнулась с этой тенденцией, заразившись за двое суток до запланированного выступления.

"В этом году Меладзе сумел вызвать дух ковида немного заранее. Меня накрыло за два дня до концерта. Причем люто. Соседи думали, что у меня поселилась кавказская овчарка или морской лев, а это я просто кашляла. Дорогой билет пришлось продавать", – поделилась Рынска.

Кроме того, журналистка упомянула, что в день концерта еще двое ее знакомых оказались прикованы к постели с теми же признаками болезни, что демонстрирует масштабы вирусного заражения после посещения публичных мероприятий.

"Даешь новую юрмальскую традицию – ежегодный ковид-концерт последних дней лета", – предложила Рынска.

Ранее в Госдуме заявили, что к россиянам, которые хотят сходить на концерт к Меладзе, есть вопросы. По словам зампреда комитета Госдумы по культуре Александра Шолохова, важно обсуждать, какая часть людей пойдет на концерт к артисту, если он состоится, так как певец спонсирует ВСУ.