СМИ: Виктория и Дэвид Бекхэм рискуют не увидеть внука от старшего сына

Окончательный разрыв между Бекхэмами и их старшим сыном Бруклином неизбежен, уверены зарубежные СМИ. Первенец футболиста свел еще одну тату, связанную с семьей. Кроме того, Виктория и Дэвид рискуют не увидеть будущего ребенка Бруклина и его супруги Николы Пельтц. Очередные подробности семейного конфликта – в материале Москвы 24.

Оказались втянуты все

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/brooklynpeltzbeckham

Старший сын Виктории и Дэвида Бекхэмов Бруклин свел очередную татуировку, связанную с семьей. Пользователи Сети заметили, что на этот раз первенец знаменитой пары перекрыл рисунки, посвященные братьям и сестре. Вместо имен Ромео, Круза и Харпер на его пальцах виден абстрактный контурный рисунок в виде облака.

В начале февраля Бруклин уже свел с руки большую татуировку в виде якоря со словом "папа". Под рисунком была фраза: "Люблю тебя, Баст". Инсайдер рассказал журналистам, что старший сын Бекхэмов удалил нательную живопись лазером.

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/brooklynpeltzbeckham

"Он хотел, чтобы это исчезло. Бруклин испытывает столько боли и страданий, что было бы неискренне оставлять подобное на его теле", – отметил источник.

Еще раньше, в июне 2025-го, Бруклин сместил акцент с татуировки, посвященной матери: надпись "маменькин сынок" стала едва заметна на фоне обрамляющих ее крупных цветов.

Помимо этого, на прошлой неделе папарацци заметили Бруклина с женой, Николой Пельтц, во время похода по магазинам Лос-Анджелеса. СМИ обратили внимание на ироничную надпись на футболке наследника легендарного футболиста.

"Сервис хороших братьев", – было написано на предмете одежды.

Журналисты и комментаторы в Сети предположили, что таким образом Бруклин высмеял младших братьев Ромео и Круза, которые встали на сторону родителей в конфликте. Например, Ромео поделился с подписчиками снимком новой татуировки: он набил на шее слово "семья", а Круз выложил видео, где аккомпанирует на гитаре, а его мать Виктория и другие солистки поп-группы Spice Girls исполняют один из старых треков.

Помимо этого, издание The Sun сообщило, что на фоне семейного конфликта Бруклин и Никола планируют в ближайшее время стать родителями: пара задумалась об усыновлении.

"Они оба знают, что живут в условиях невообразимых привилегий, и поэтому очень хотят отплатить тем же – предложить ребенку из неблагополучной семьи наилучшую возможную жизнь. Они много говорили об этом", – отметил инсайдер.

Он также добавил, что пара хочет большую семью, однако в данный момент актерская карьера Пельтц пошла в гору, поэтому Никола не готова рожать сейчас. СМИ предположили, что в условиях конфликта между семьями общение Дэвида и Виктории с будущим внуком или внучкой под вопросом.

"Фальшивые отношения"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/brooklynpeltzbeckham

Конфликты в звездном семействе начались перед свадьбой Бруклина и Николы в 2022 году. Однако явными для публики разногласия стали в 2025-м: пользователи Сети и журналисты заметили, что Бруклин одно за одним стал пропускать важные для семьи события, в том числе юбилей Дэвида Бекхэма, присвоение ему рыцарского титула, а также выход документального фильма о Виктории Бекхэм.

Конфликт достиг накала в конце января 2026-го, когда Бруклин впервые прямо выразил свою позицию по поводу ссоры в семье. Он написал в личном блоге, что устал от нападок на себя и супругу в публичном пространстве и решился на откровения. По словам старшего сына Дэвида и Виктории, его родители всегда недолюбливали Николу и не считали ее членом семьи. Он решил развеять слухи по поводу конфликтов на их с Пельтц свадьбе и заявил, что его мать якобы в последний момент отказалась шить платье невесте, а на самом торжестве довела его возлюбленную до слез, "забрав" танец молодоженов.

Бруклин также раскрыл, почему не был на юбилее отца в 2025-м. Блогер написал, что Дэвид сам отказывался от личных встреч с сыном и невесткой, а затем согласился повидаться с наследником, но без его супруги, что было "пощечиной" для Бруклина.

Он также обвинил родителей в том, что те превыше всего ставили пиар и создавали в медиа имидж счастливой и крепкой семьи.





Бруклин Бекхэм блогер Родители всегда контролировали, что о нас публикуют в прессе. Пафосные посты, семейные тусовки, фальшивые отношения – это часть моей жизни с самого рождения.

Старший сын Бекхэмов также обвинил родителей в том, что те измеряли любовь количеством публикаций в соцсетях, а также в чрезмерном контроле. Он отметил, что, когда дистанцировался от семьи, прошла тревожность. Бруклин также добавил, что доволен своим выбором жизненного пути и не планирует восстанавливать отношения с родителями.

В свою очередь Виктория и Дэвид открыто не комментировали конфликт с сыном и его высказывания в свой адрес.