Дэвид Бекхэм прокомментировал свое посвящение в рыцари

Король Великобритании Карл III официально посвятил бывшего капитана сборной Англии по футболу Дэвида Бекхэма в рыцари. Церемония прошла в Виндзорском замке, сообщили СМИ. Какие еще знаменитости стали обладателями почетного титула, расскажет Москва 24.

Дэвид Бекхэм

Фото: legion-media.com/Avalon/Justin Ng

Бывший капитан сборной Англии был включен в список лауреатов госнаград по случаю дня рождения британского короля Карла III, опубликованный на официальном сайте правительства страны еще в июне этого года. В релизе были упомянуты успехи Бекхэма в спортивной карьере и его благотворительная деятельность.

Сама торжественная церемония посвящения состоялась 4 ноября в Виндзорском замке, сообщили СМИ.





Дэвид Бекхэм футболист, бывший капитан сборной Англии Я невероятно горжусь этим. Люди знают, какой я патриот – я люблю свою страну. Я всегда говорил, как важна монархия для моей семьи. Мне повезло путешествовать по миру, и все, о чем люди хотят со мной говорить, – это о нашей монархии. Горжусь этим.

Для мероприятия Бекхэм выбрал серый костюм, который был сшит брендом его супруги, дизайнера Виктории Бекхэм. По словам спортсмена, которые передали СМИ, король был "впечатлен" его образом.

"Карл III – самый элегантно одетый мужчина, которого я знаю, поэтому он вдохновил довольно много моих образов, в том числе и этот. Моя супруга подготовила его для меня. Я посмотрел его старые фото, когда он был еще совсем юным в утренних костюмах, и подумал: "Это то, что я хочу надеть", – и передал жене", – поделился Дэвид.

Сама Виктория сопровождала супруга на церемонию. Торжественное мероприятие также посетили родители Бэкхема – Тед и Сандра.

Гари Олдман

Фото: legion-media.com/Avalon/Pete Maclaine

Актер получил рыцарский титул в сентябре этого года на церемонии, прошедшей в Виндзорском замке. Олдман был удостоен награды за заслуги в области театрального искусства. Помимо этого, правительство Великобритании отметило вклад звезды в популяризацию кинематографа страны и укрепление ее имиджа на международной арене.

В рыцари Олдмана официально посвятил принц Уильям.

"Его вклад в привлечение международной аудитории к британскому кинопроизводству и "бренду Британии" чрезвычайно значителен. В 2012 году он был назван самым кассовым актером в истории кино", – было сказано в официальном заявлении.

За всю свою актерскую карьеру, которая длится более 45 лет, Олдман исполнил несколько десятков ролей. Власти Великобритании упомянули такие работы Гари, как Сириус Блэк в фильмах о Гарри Поттере, комиссара Джима Гордона в трилогии "Темный рыцарь", а также Дракулу в картине Фрэнсиса Форда Копполы.

Кристофер Нолан

Фото: legion-media.com/Avalon/Justin Ng

Режиссер удостоился рыцарского звания в декабре 2024 года. Нолана и его супругу, продюсера Эмму Томас, получившую титул дамы за большой вклад в киноиндустрию, наградил король Великобритании Карл III.

"Пара была награждена за выдающийся вклад в кинематограф, благодаря которому их партнерство привело к созданию таких крупных блокбастеров, как трилогия "Темный рыцарь" и "Оппенгеймер", – сказано в сообщении Букингемского дворца.

После торжественного мероприятия Нолан признался в разговоре с журналистами, что для него оказалось "по-настоящему чудесно" лично встретиться с королем.





Кристофер Нолан режиссер Он сказал, что видел фильм "Оппенгеймер" и ему понравилось. Было очень приятно, что он знаком с нашей работой и знает о ней, и да, он надеялся, что я восприму это как стимул для того, чтобы делать больше.

Режиссер отметил, что для него с супругой было "особенно важно" получить эти звания вместе. Нолан также посоветовал начинающим постановщикам найти себе "хорошего партнера".

Бенедикт Камбербэтч

Звезда "Шерлока" получил звание командора за успехи в актерской деятельности и благотворительность в ноябре 2015 года. Орден Британской империи Камбербэтчу вручила королева Великобритании Елизавета II. Торжественная церемония состоялась в Букингемском дворце, где актер появился в сопровождении своей супруги Софи Хантер.

В интервью BBC Камбербэтч признался, что это была его первая личная встреча с Елизаветой II. По словам актера, произошедшее стало для него "большой честью".

"Это уникальное событие, и я чувствую, что это большая привилегия находиться здесь и быть признанным таким образом", – поделился Бенедикт.

Стивен Спилберг

Фото: legion-media.com/Ron Sachs

Голливудский режиссер получил титул рыцаря Британской Империи за уникальный и выдающийся вклад в развитие мирового кинематографа в январе 2001 года. Церемония посвящения, которую провел посол Великобритании в США, сэр Кристофер Мейер, прошла в английском посольстве в Вашингтоне.

При этом, несмотря на приобретенное рыцарское звание, к имени Спилберга не добавилось обращение "сэр", так как он не является гражданином Соединенного Королевства. Однако режиссер получил возможность использовать после своей фамилии буквы KBE, расшифровывающиеся как "рыцарь Британской империи".

По данным СМИ, Спилберг был удивлен оказанной честью, но отметил, что это один из тех моментов, когда сбываются детские фантазии.