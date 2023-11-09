В ГД осудили возможное появление Пугачевой на новогодних корпоративах в РФ

Певица Алла Пугачева, по данным СМИ, в период новогодних каникул может выйти на сцену. За выступление примадонны якобы придется заплатить 500 тысяч долларов. Артистка отдает предпочтение концертам в зарубежных странах, однако на условиях полной анонимности готова посетить и Москву. Рассказываем подробности и выясняем, могут ли певице запретить выступать в РФ.



Песни за 500 тысяч

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Алла Пугачева рассматривает возможность ненадолго вернуться к концертной деятельности и выйти на сцену во время новогодних праздников, сообщают СМИ. Певице уже якобы ищут временных музыкантов на этот период и обновляют райдер. Отмечается, что в приоритете у артистки предложения на Кипре и в Дубае.

Однако она также готова прилететь на концерт в Москву при соблюдении полной анонимности, то есть чтобы сведения об этом не попали к журналистам в руки. Кроме того, под запретом съемки мероприятия на телефон и прочие "провокации". Гонорар за выступление певицы якобы составляет 500 тысяч долларов. Предположительно, стоимость выхода Пугачевой на сцену в сравнении с 2020 годом выросла. Тогда цена была ниже на 150 тысяч долларов. Сама артистка информацию о возможных новогодних гастролях не подтверждала.

В четверг, 2 ноября, певица в одиночку прибыла в Россию через границу в Псковской области. На следующее утро ее заметили в столице на Ленинградском вокзале. В тот же день она записала три песни в студии "Салам" в Твери. Об этом рассказал ее основатель и звукорежиссер Игорь Лалетин.





Игорь Лалетин основатель студии "Салам" и звукорежиссер Спела три песенки для внутреннего пользования, видимо, для родных, близких, для друзей. Я даже не в курсе. Наша задача – записать вокал... Это были какие-то песенки про любовь, про жизнь. Но они не для релиза. Для своих.

Сооснователь студии, музыкант Михаил Саламов рассказал порталу MSK1.RU, что артистка была в хорошем настроении. После этого, 5 ноября, СМИ сообщили, что Пугачева уехала из России в Латвию.



"Вопрос к людям"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев в беседе с Москвой 24 возмутился возможному появлению примадонны на новогодних корпоративах в России.

"Ее поведение понятно, это изначально лицемерный подход. Поступки тех, кто ее будет привлекать на корпоративы, я бы назвал моральным свинством с учетом того, что в принципе происходит. Пока одни развлекаются, другие ценой своей жизни защищают суверенитет России", – объяснил парламентарий.





Султан Хамзаев депутат Госдумы Пугачевой я бы запретил выступления официального характера. Что касается частных организаций, корпоративов – это все моральная часть. То есть это уже вопрос к людям, которые ее приглашают на выступления. Значит, они поддерживают ее заявления.

Ранее актер Оскар Кучера заявил, что своим возвращением в Россию артистка дискредитирует себя. "Как угодно это можно назвать. Потому что это же не мы ее выгнали – не я в данном случае как житель этой страны, как ее поклонник, которого она обозвала холопом, рабом", – подчеркнул он.

Актер отметил, что певица по собственной воле "красиво хлопнула дверью", но после "крадучись, зашла обратно". Все происходящее – ее личная проблема, заключил Кучера.

