Тайская уборщица стала моделью благодаря российскому фотографу

В соцсетях распространилась история уборщицы из Бангкока, которая стала моделью. Жизнь девушки перевернул случайно заметивший ее фотограф. Какие еще знаменитости обязаны популярностью стечению обстоятельств, расскажет Москва 24.

Мин Ноппаджит

В марте российский фотограф Семен Резчиков путешествовал по Таиланду и заснял молодую жительницу Бангкока во время уборки улиц. Турист тут же распечатал снимок и вручил его девушке, запечатлев ее реакцию на видео. Ролик мужчина выложил в Сеть – он быстро завирусился, набрав несколько миллионов просмотров, а пользователи восхитились красотой уборщицы и талантом фотографа.

"Такая красивая! Она не должна там работать", "красавица, зубки – жемчужинки", "девушке было очень приятно", "вы делаете хорошие дела! Спасибо большое вам", "вы как находите таких красивых людей, охотитесь за ними?", – пишут комментаторы.

Вскоре девушку по имени Мин Ноппаджит заметили местные бренды одежды, косметики и украшений и стали предлагать ей сотрудничество. По данным СМИ, она уже получила несколько контрактов от компаний, а модельное агентство организовало для нее профессиональную съемку. После этого 28-летняя мать-одиночка с двумя детьми решила изменить жизнь и уволилась с прошлой работы, чтобы развиваться в сфере моды и в соцсетях.

Глеб Калюжный

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Глеб с детства писал музыку и выкладывал треки в соцсети. Именно на просторах интернета его нашла кастинг-директор фильма про подростков "14+". Будучи 14-летним школьником, Калюжный прошел пробы на главную роль. Премьера ленты состоялась на Берлинском фестивале, кинокритики тепло встретили картину.

В 26 лет Калюжный не имеет высшего образования, но является одним из самых востребованных актеров. За его плечами участие более чем в четырех десятках проектов, в том числе сериалах "Вампиры средней полосы", "Черная весна", "Челюскин. Первые" и детективном экшене "Красный шелк".

Шарлиз Терон

49-летняя звезда Голливуда родилась в ЮАР, а в 19 лет переехала в Калифорнию. Юная Шарлиз пробовала себя в модельном бизнесе, но заработки были мизерными. Однажды из-за бюрократических тонкостей ей отказались обналичить чек в банке, и Терон устроила грандиозный скандал, ведь очень нуждалась в деньгах.

Среди посетителей банка оказался агент по поиску талантов Джон Кроссби. Он дал молодой скандалистке свою визитку, а вскоре стал ее представителем в Голливуде. Правда, позже Шарлиз рассорилась и с ним, так как ей показалось, что Кроссби предлагает ей слишком легкомысленные сценарии, но продолжила покорять киноолимп.

Джейсон Стэтхем

В мир большого кино 57-летнюю звезду боевиков привело стечение обстоятельств. В юности Джейсон профессионально занимался спортом: на протяжении 12 лет входил в состав национальной сборной Великобритании по прыжкам в воду. Однако, как позже признавался актер в интервью, спорт оставался для него хобби, ведь не приносил денег. Стэтхем зарабатывал тем, что торговал на улице парфюмерией и украшениями.

Его жизнь изменила случайная встреча: в конце 1990-х рекламный агент заметил Джейсона на тренировке и предложил ему сотрудничество с крупным брендом одежды, обуви и аксессуаров. Так началась модельная карьера Стэтхема.

Через некоторое время владелец компании, которую рекламировал Джейсон, стал продюсером дебютной картины Гая Ричи "Карты, деньги, два ствола" и обратил внимание культового режиссера на Стэтхема. В 31 год он снялся в эпизодической роли в черной комедии, которая дала старт его успешной кинокарьере.

Дмитрий Харатьян

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

65-летний народный артист России в юности увлекался футболом и хоккеем, играл на гитаре в школьном ансамбле. В десятом классе знакомая девушка попросила пойти с ней на "Мосфильм": там в 1977 году проходили пробы к режиссерскому дебюту Владимира Меньшова "Розыгрыш". По признанию самого Меньшова, школьника на главную роль он выбирал из нескольких тысяч претендентов. Самым подходящим ему показался именно 15-летний Харатьян, пришедший на пробы "за компанию".

Главная роль в имевшем успех "Розыгрыше" принесла Дмитрию всесоюзную известность и открыла дорогу в кино. Ему стали предлагать участие в других проектах еще до того, как он поступил в театральное училище.