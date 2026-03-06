Дизайнера Лебедева призвали "отменить" из-за жесткой оценки скандала с пиццерией "Додо"

Пользователей Сети возмутили комментарии дизайнера Артемия Лебедева о скандале с бездомной собакой в пиццерии "Додо" в Челябинске. Чем оказалась недовольна общественность, расскажет Москва 24.
"Нормальный же ты дядька был"
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/temalebedev
Массовый хейт обрушился на дизайнера, предпринимателя и блогера Артемия Лебедева после того, как он выразил мнение по поводу скандала вокруг одной из пиццерий сети "Додо" в Челябинске. Там управляющая уволила курьера после того, как он укрыл бездомную собаку фирменным пледом. Вскоре ситуация стала широко обсуждаться в СМИ: многие пользователи Сети выразили сочувствие экс-сотруднику, а также потребовали наказать его руководителя.
Лебедев в своих соцсетях прокомментировал скандал. По его мнению, "какая-то старая собака сумасшедшая приходила спать на задний вход "Додо Пиццы" и лежала там с видом абсолютного бомжа", а ситуация сама по себе "непристойная": у заведения общепита не должно лежать бездомное животное.
"Наверное, санитарные нормы это прописывают. И вряд ли те люди, которые приходят пожрать пиццу, хотели бы, чтобы тот, кто им эту пиццу выдает, только что гладил какую-то вонючую больную собаку", – заявил Лебедев.
В качестве альтернативы блогер предположил, что курьер мог бы накрыть животное своим пледом, а не "собственностью компании". Хотя пес бы справился на морозе сам, потому что у него "толстая шерсть".
Лебедев также подчеркнул, что в России надо ввести законы, которые бы обязали хозяев питомцев нести за них ответственность, как за детей. Это поможет решить проблему бездомных зверей.
По мнению Лебедева, большинство в принципе не волнует судьба бездомных животных, которые находятся, например, во дворах, но как только подобная ситуация попадает в новости, всем сразу становится их жаль.
Однако не все разделили точку зрения Артемия, хотя кто-то в комментариях и отметил, что бродячие собаки могут представлять опасность.
"А теперь отмена Лебедева, погнали", "видимо, ни разу вот такая милая собака не нападала на их ребенка или на них самих", "речь не о санитарных нормах, а о милосердии", "отменяем Лебедева и его дизайн", "если бы все так думали, мир бы уже перестал существовать", "нормальный же ты дядька был", "разочаровал", "как можно так мыслить? Это бесчеловечно", "вы пропагандируете жестокое обращение с животными", – высказались комментаторы.
"Не пошли на поводу настроений"
Скандал вокруг одной из пиццерий сети "Додо" в Челябинске разгорелся в конце февраля. В Сети появилась информация, что управляющая уволила курьера, который укрыл бездомную собаку пледом компании, а также скрин ее сообщения, адресованного сотрудникам.
"Следующий, кто укроет собаку, пойдет за собакой. Я предупредила последний раз. Хотите ей помочь, заберите домой!" – гласил текст.
Сотрудник, потерявший работу, рассказал журналистам, что пес по кличке Додобоня около 1,5 года жил у заведения и якобы посетители благосклонно реагировали на дворнягу, а работники помогали ей пережить холода. Однако с приходом новой управляющей персоналу запретили заботиться о животном.
Ситуация вызвала резонанс в Сети, поэтому вмешалось руководство компании. В официальных аккаунтах пиццерии появилось сообщение, что курьер был уволен не из-за "заботы о животных". Также руководство обязалось пристроить бездомного пса в приют и следить за его судьбой.
В свою очередь, основатель сети пиццерий Федор Овчинников в разговоре с Москвой 24 призвал прекратить травлю управляющей в Сети. Также предприниматель заявил, что пиццерии планируется сделать pet-friendly – местом, куда можно приходить с домашними питомцами.
Позже бизнесмен написал в соцсетях, что компания "не пошла на поводу настроений и не уволила управляющую пиццерией, чтобы погасить негатив в интернете".
Овчинников также еще раз публично извинился перед уволенным курьером за рабочую коммуникацию, которая, по словам Федора, была неподобающей.
Однако в тот же день в официальном телеграм-канале компании появилось сообщение от лица лидера "Додо Пиццы" в России и Центральной Азии Гоши Зосидзе. Он уточнил, что управляющая все же приняла решение покинуть компанию, но еще раз подчеркнул, что случившееся – в большей степени ответственность компании, нежели сотрудницы.