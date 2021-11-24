Онколог рассказал о главных рисках самостоятельной хирургии блокадницы из Выборга

В Ленинградской области возбудили уголовное дело после того, как 90-летняя блокадница самостоятельно провела себе хирургическую операцию, разрезав живот. Пенсионерка страдала онкологией, которая осложнилась асцитом, или по-простому – водянкой. Вдобавок пожилая женщина заболела коронавирусом и не смогла попасть в больницу на операцию. Чтобы облегчить боли, она сделала надрезы в животе для вывода жидкости. Рассказываем подробности произошедшего и объясняем, в чем основная опасность операций на дому.



"Больно и тяжело"

90-летняя жительница Выборга провела себе полостную хирургическую операцию, сделав надрезы в животе. Об этом в социальных сетях 21 ноября рассказала фельдшер скорой помощи Виктория Шутова.

По ее информации, блокадница страдает онкологией, которая дала осложнение – асцит, или водянку. Это состояние характеризуется скоплением жидкости в брюшной полости.





Виктория Шутова фельдшер отделения скорой медицинской помощи Выборгской межрайонной больницы При этом осложнении очень страдает качество жизни. Невозможно ходить, лежать и даже трудно дышать.

Плановую операцию пришлось перенести, потому что тест на коронавирус оказался положительным, отметила Шутова.

На операцию своими руками пожилая женщина решилась, чтобы облегчить свое состояние, пояснила фельдшер. Чтобы вывести жидкость она сделала надрез тонким ножом по передней брюшной стенке. Шутова уточнила, что пенсионерка не является врачом и понимала опасность предстоящей операции. Женщина даже написала предсмертную записку.





90-летняя пенсионерка из Выборга Простите меня за мой такой поступок, но я со своими такими болезнями жить и терпеть больше не могу. Мне очень больно и тяжело.

Дочь пенсионерки Галина рассказала, что, когда вернулась домой, увидела у матери надрез чуть выше пупка, а затем вызвала скорую. По ее словам, фельдшер объяснил, что манипуляция была проведена грамотно и пенсионерка не задела внутренние органы, пишет "Фонтанка".

После случившегося пенсионерку госпитализировали. В Росздравнадзоре пояснили, что она находится под наблюдением медиков, ее состояние оценивают как стабильное.



Уголовное дело

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

23 ноября Следственный комитет России по Ленинградской области возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Максимальное наказание по этой статье составляет до двух лет лишения свободы, но можно отделаться и штрафом до 300 тысяч рублей.

Следователи изъяли медицинскую документацию и назначили комплекс судебных экспертиз. После резонанса в СМИ комитет по здравоохранению Ленинградской области и местный Росздравнадзор начали проверку.





комитет по здравоохранению Ленинградской области В настоящее время пациентка находится в стационаре, угрозы для ее жизни нет.

В областном правительстве заявили, что пациентка могла провести операцию в стационаре, несмотря на положительный тест на коронавирус.

В ноябре женщине вызвали скорую помощь и медики приняли решение госпитализировать ее в Выборгскую больницу, сообщили в комитете по здравоохранению Ленинградской области. В приемном покое провели ПЦР-тестирование, которое дало положительный результат.

"Женщине была предложена госпитализация в Тосненскую больницу, где оказывается срочная хирургическая помощь пациентам с COVID-19. Однако родственники пациентки отказались от госпитализации", – отметили в учреждении.

В комитете добавили, что пенсионерка находилась на амбулаторном наблюдении и тест на коронавирус проводили еще дважды, но оба раза результаты были положительными.

Виктория Шутова подтвердила, что врачи Выборгской больницы пытались оказать помощь блокаднице. "Предлагали госпитализацию, но в ковидный стационар, который находится в 200 километрах от ее дома, для нее это как на другую планету", – сообщила фельдшер.



Последствия самолечения

Проводить операцию по выводу жидкости из брюшной полости можно только в условиях медицинского учреждения и профессиональными врачами, рассказал Москве 24 проректор по научной работе Тверского госуниверситета, врач-онколог Максим Рыков.





Максим Рыков проректор по научной работе Тверского госуниверситета, врач-онколог Последствия у самостоятельной операции могут быть самыми печальными, вплоть до летального исхода.

"Асцит – это скопление жидкости в брюшной полости. Причины могут быть разные. В том числе онкологические процессы, локализованные в брюшной полости или малом тазу. Эта ситуация требует периодической коррекции", – отметил врач.

Однако у обычного человека нет необходимых средств обезболивания, знаний и понимания того, как выполняются хирургические манипуляции, уточнил онколог.

Основным риском при самостоятельной операции по удалению жидкости из брюшной полости является кровотечение, пояснил кандидат медицинских наук. Непредназначенный для хирургических вмешательств нож легко может повредить артерии или вены. Помимо этого, сохраняется риск инфекционных осложнений, потому что дома невозможно обеспечить стерильные условия для операции.

"Третий риск – развитие осложнений из-за того, что сразу эвакуируется большой объем жидкости. Такую операцию нужно проводить не одномоментно, а в течение длительного времени", – сказал Рыков.

При этом COVID-19 не является противопоказанием для проведения экстренных медицинских операций, заключил врач.

