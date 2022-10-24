Жена таксиста из Москвы рассказала подробности об убийце супруга

В Краснодарском крае задержали молодого человека, которого подозревают в расправе над столичным водителем элитного такси. Предположительно, он вызвал машину под видом клиента, после чего зарезал таксиста. Затем подозреваемый продал дорогой автомобиль перекупщикам, а сам скрылся. Рассказываем подробности произошедшего.



Тело обнаружили в Подмосковье

Фото: СК РФ

В понедельник, 17 октября, в Москве пропал водитель элитного такси. Мужчина выехал на заказ на служебном авто Maybach из дома, однако обратно так и не вернулся.





ГСУ СК РФ по городу Москве Поздно вечером он позвонил супруге, после чего перестал выходить на связь и его местонахождение было неизвестно. Женщина обратилась с заявлением в правоохранительные органы, после чего была организована доследственная проверка и возбуждено уголовное дело.

Тело таксиста со множеством ножевых ранений обнаружили 23 октября вблизи проезжей части подмосковного Сергиева Посада. В убийстве следователи заподозрили 19-летнего молодого человека. После расправы над водителем он в спешке продал машину через мобильное приложение, а затем сбежал из столичного региона.

О том, что подозреваемого удалось задержать в Краснодарском крае, стало известно 24 октября. Следователи также нашли и изъяли перепроданный Maybach. В автомобиле они обнаружили замытые следы крови на водительском сиденье.

По данным СМИ, задержанный парень якобы является сыном священника. В Балашихинской епархии прокомментировали это сообщение. "В настоящее время Епархиальным архиереем принято решение о проведении дисциплинарной проверки в отношении этого священника", – отмечается на сайте епархии.



"Сказал, что работает в ФСБ"

Следователи вычислили подозреваемого в убийстве водителя такси в Подмосковье

В Сети распространились кадры, на которых запечатлено, как подозреваемый, предположительно, заключает сделку о перепродаже Maybach с перекупщикам. Из разговора на записи следует, что события происходят 19 октября. Молодой человек представляется на камеру, а также сообщает, что находится "в ясном уме и рассудке".

Он уточнил, что подписывает договор купли-продажи на свою машину. Парень также отметил, что получил предоплату в размере 500 тысяч рублей и обязуется 20 октября привезти "свидетельство о смерти и паспорт своего отчима". Кроме того, предоставить оригинал ПТС от авто, чтобы "забрать остальную сумму".

Руководитель парка такси заявил, что подозреваемый молодой человек заранее планировал продажу дорогого автомобиля. Его слова приводит телеграм-канал SHOT. Мужчина добавил, что таксист в прошлом уже выезжал на заказ этого клиента.





руководитель парка такси Изначально он это все планировал. У него уже была договоренность за Maybach. Он убил нашего водителя, покатался здесь два дня, пока барыги собирали деньги. И продал им за 500 тысяч.

После расправы над таксистом подозреваемый некоторое время возил на украденном авто свою девушку, добавил руководитель парка такси. По данным СМИ, убитому было 31 год, у него остались жена и грудной ребенок. Его супруга в беседе с журналистами издания "Московский комсомолец" рассказала подробности последнего дня жизни мужа.

"17-го числа в 20:20 он мне написал: "Любимая, перезвоню попозже". В десять часов я ему написала – не отвечал. В 00:54 пришло техническое СМС (телефон посылает такие, если звонок сброшен): "Я перезвоню вам". Так бывает, когда скидывают. Я начала звонить хозяину машины, потом в полицию", – вспоминает женщина.

Она также подтвердила, что ее супруг несколько раз выезжал к этому клиенту на заказ, в том числе 29 сентября. Тогда молодой человек заплатил ее мужу 20 тысяч рублей переводом на карту после поездки из Сергиева Посада до ЦУМа и обратно. Женщина добавила, что супруг охарактеризовал ранее своего клиента как "обычного парня". При этом сам молодой человек якобы представился ее мужу как сотрудник ФСБ.





жена убитого таксиста Он сказал, что работает в ФСБ. А так молчал, в ноутбуке в основном сидел. Вроде девушка какая-то есть у него.

"Последний раз он (подозреваемый молодой человек. – Прим. ред.) сказал, что ему нужно на целый день. Хотел по каким-то точкам по району, затем сказал, что конечной точкой будет аэропорт. Цена поездки составляла примерно 50 тысяч рублей", – уточнила женщина.



Что грозит задержанному?

Фото: СК РФ

Юрист Антон Пуляев в беседе с Москвой 24 рассказал, что, если причастность задержанного молодого человека к преступлению подтвердится, ему может грозить уголовное дело не только об убийстве, но и о мошенничестве.





юрист Антон Пуляев Если удастся доказать, что подозреваемый ввел перекупщиков в заблуждение и реализовал им автомобиль, получив задаток 500 тысяч рублей, тогда эти действия подпадают под статью о мошенничестве в крупном размере.

Юрист добавил, что на практике по таким делам оба эпизода преступлений обычно объединяются в одно уголовное дело. "Сперва наказание назначается по каждому из эпизодов отдельно, после чего судья назначает срок путем частичного сложения. При этом на практике арифметического сложения сроков не происходит и, как правило, суд немного снижает итоговое наказание", – пояснил специалист.

В случае обвинительного приговора окончательный срок будет зависеть от многих факторов – имеются ли у молодого человека судимости, характеристики на него и многое другое, продолжает юрист. "Обращаю внимание, что на размер наказания всегда влияет мнение потерпевшей стороны, которое может сделать итоговый приговор более суровым", – подчеркивает Пуляев.

Также эксперт добавил, что если потерпевший перекупщик подаст гражданский иск о возмещении ущерба, то следователь сможет наложить арест на имущество подозреваемого. Если окажется, что парень ничем не владеет, а суд признает его виновным, ему придется отдавать долг, работая в местах лишения свободы. "В разных тюрьмах зарабатывают разные суммы, но это небольшие цифры, даже не десятки тысяч рублей", – комментирует эксперт.

В свою очередь жена убитого таксиста вправе подать иск к подозреваемому о возмещении морального вреда, заключил юрист.

