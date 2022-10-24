Следователи обнаружили в салоне Maybach кровь убитого таксиста в Подмосковье

Фото: sledcom.ru

Следы крови убитого таксиста были обнаружены в автомобиле Maybach, который был продан подозреваемым в совершении преступления, говорится в сообщении столичного главка СК РФ в телеграм-канале.

"Следователи и криминалисты столичного СКР с применением специальной техники провели осмотр автомобиля Maybach, в ходе которого на водительском сиденье обнаружены замытые следы крови, назначены судебные экспертизы", – говорится в сообщении.

Ранее подозреваемого в совершении преступления задержали в Краснодарском крае.

До этого следователи установили подозреваемого в убийстве таксиста в Подмосковье. Им оказался молодой человек 2003 года рождения, который после совершения преступления покинул столичный регион. Следствие совместно со столичным уголовным розыском установило и изъяло автомобиль, который злоумышленник продал через мобильное приложение.

Таксист пропал без вести 17 октября. Мужчина уехал на работу на служебной люксовой иномарке Maybach. Вечером того же дня он созвонился со своей супругой, после чего перестал выходить на связь. После исчезновения мужчины его жена обратилась в полицию.

23 октября тело мужчины с множественными ножевыми ранениями нашли в лесу в Сергиевом Посаде.



Следователи вычислили местонахождение подозреваемого в убийстве водителя такси

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!