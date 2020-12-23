Юрист рассказал, что грозит "изгонявшей бесов" из ребенка экстрасенсу

Участница шоу "Битва экстрасенсов" Ирина Игнатенко провела обряд "изгнания бесов" из маленькой девочки. Жуткие кадры разлетелись по всему интернету. Расскажем, как действо объясняет сама "ведьма" и может ли грозить наказание тем, кто это устроил.
"Гипнотический сон"
Ролик, который стал вирусным в Сети, не для слабонервных. На кадрах видно, как во время проведения "обряда" маленькую девочку на полу за ноги и руки держат двое взрослых. Предположительно, родителей, так как малышка выкрикивает слово "мама". Ребенок громко кричит и пытается вырваться: и чтобы это прекратить, Игнатенко закрывает ему рот рукой в черной перчатке. Все действо сопровождается некими заговорами и распылением дыма над девочкой. Рядом с малышкой на полу стоят свечи.
Игнатенко, судя по всему, через девочку пыталась поговорить с якобы "бесом", который будто бы находился внутри крохи.
Ролик длится чуть более четырех минут, был опубликован в Сети еще 15 декабря, однако широко заговорили о нем только сейчас. На кадрах видно, что с другой стороны обряд снимала еще одна женщина. Где и когда происходил жуткий экзорцизм, пока неизвестно, правоохранительные органы уже расследуют инцидент.
"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области организована проверка по видеоролику, размещенному в нескольких социальных сетях и СМИ, на котором в отношении ребенка тремя лицами производятся насильственные действия, выразившееся в удержании девочки за руки и за ноги на полу и в окуривании ее дымом неизвестного вещества", – прокомментировали инцидент старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Организовала проверку и прокуратура Московской области. Ход и ее результаты взяты на контроль.
При этом сама Игнатенко после случившегося ни от кого не прячется. В разговоре с "360" она озвучила свою версию случившегося.
Игнатенко заявила журналистам, что перед тем, как приступить к изгнанию бесов, внимательно изучает историю болезни человека. А в некоторых случаях сразу отправляет на лечение к врачу. По неподтвержденной информации, провела обряд экстрасенс не бесплатно. Заказчики якобы передали ей за это 60 тысяч рублей.
Ранее правительство России попросили усилить контроль за народными целителями и шаманами, которые вместо лечения зачастую вредят здоровью людей. С предложением к вице-премьеру Татьяне Голиковой обратился депутат Госдумы Виктор Зубарев.
Кому и что за это грозит?
Юрист Тимур Маршани рассказал Москве 24, что в данном случае ответственность может грозить не только экстрасенсу, но и родителям ребенка, с согласия которых происходил обряд.
По словам эксперта, вероятность возбуждения уголовного дела в этом случае высока. Решение о конкретных статьях будет решаться в зависимости от степени тяжести причиненного вреда ребенку. Кроме того, в отношении экстрасенса могут возбудить дело о мошенничестве, считает Маршани.
Член Международной профессиональной ассоциации психологов Полина Гераськина в разговоре с Москвой 24 отметила, что ребенок может выйти из большого психического потрясения с минимальными последствиями, если у него были сформированы защитные механизмы для преодоления стрессовых ситуаций. Но в данном случае эксперт считает, что обойтись без серьезных психических травм вряд ли получится.
"Этот случай может аукнуться ребенку и в будущем. Он может завернуться в некий кокон и создать для себя безопасную атмосферу, чтобы не впадать в эту травму, но малейший стресс или потрясение могут ее активизировать, что понесет за собой последствия", – рассказала специалист.
По словам Гераськиной, ситуация может привести к нарушению контакта между ребенком и родителями и разрушить его ощущение безопасности. Девочке в любом случае необходима психотерапевтическая работа, считает психолог.
Гераськина подчеркнула, что в данной ситуации следовало бы отправить родителей ребенка на психиатрическую экспертизу. Это необходимо, чтобы выяснить, какое поведение позволяла себе девочка, чтобы они решились на вызов экстрасенса, добавила собеседница Москвы 24.