Юрист рассказал, что грозит "изгонявшей бесов" из ребенка экстрасенсу

Участница шоу "Битва экстрасенсов" Ирина Игнатенко провела обряд "изгнания бесов" из маленькой девочки. Жуткие кадры разлетелись по всему интернету. Расскажем, как действо объясняет сама "ведьма" и может ли грозить наказание тем, кто это устроил.

"Гипнотический сон"

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Ролик, который стал вирусным в Сети, не для слабонервных. На кадрах видно, как во время проведения "обряда" маленькую девочку на полу за ноги и руки держат двое взрослых. Предположительно, родителей, так как малышка выкрикивает слово "мама". Ребенок громко кричит и пытается вырваться: и чтобы это прекратить, Игнатенко закрывает ему рот рукой в черной перчатке. Все действо сопровождается некими заговорами и распылением дыма над девочкой. Рядом с малышкой на полу стоят свечи.

Игнатенко, судя по всему, через девочку пыталась поговорить с якобы "бесом", который будто бы находился внутри крохи.





Ирина Игнатенко экстрасенс Как тебя зовут? Говори! Имя назовешь – выпущу!

Ролик длится чуть более четырех минут, был опубликован в Сети еще 15 декабря, однако широко заговорили о нем только сейчас. На кадрах видно, что с другой стороны обряд снимала еще одна женщина. Где и когда происходил жуткий экзорцизм, пока неизвестно, правоохранительные органы уже расследуют инцидент.

"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области организована проверка по видеоролику, размещенному в нескольких социальных сетях и СМИ, на котором в отношении ребенка тремя лицами производятся насильственные действия, выразившееся в удержании девочки за руки и за ноги на полу и в окуривании ее дымом неизвестного вещества", – прокомментировали инцидент старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.





Ольга Врадий старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области При этом указанные лица игнорируют крики ребенка о помощи. В информации СМИ указано, что в отношении ребенка совершался некий обряд под руководством, предположительно, жительницы города Подольска.

Организовала проверку и прокуратура Московской области. Ход и ее результаты взяты на контроль.

При этом сама Игнатенко после случившегося ни от кого не прячется. В разговоре с "360" она озвучила свою версию случившегося.





Ирина Игнатенко экстрасенс В оккультизме это называется бесогонством. Только звучит страшно. На самом деле используются обыкновенные травы, заговоры, введение человека в особый вид сознания – гипнотический сон, которым и возможно излечить его от этой травмы.

Игнатенко заявила журналистам, что перед тем, как приступить к изгнанию бесов, внимательно изучает историю болезни человека. А в некоторых случаях сразу отправляет на лечение к врачу. По неподтвержденной информации, провела обряд экстрасенс не бесплатно. Заказчики якобы передали ей за это 60 тысяч рублей.

Ранее правительство России попросили усилить контроль за народными целителями и шаманами, которые вместо лечения зачастую вредят здоровью людей. С предложением к вице-премьеру Татьяне Голиковой обратился депутат Госдумы Виктор Зубарев.

Кому и что за это грозит?

Юрист Тимур Маршани рассказал Москве 24, что в данном случае ответственность может грозить не только экстрасенсу, но и родителям ребенка, с согласия которых происходил обряд.





Тимур Маршани юрист Это стрессовая ситуация, в которой ребенок получал тяжелое психоэмоциональное состояние, в которое он намеренно вводился, что ставило под угрозу его жизнь и здоровье. Экспертам предстоит выяснить, каким образом было получено согласие родителей на спиритический сеанс с их ребенком, какие конечные цели преследовала экстрасенс и представляла ли психоэмоциональная перегрузка ребенка угрозу его жизни и здоровью. После проведения экспертного исследования, безусловно, я думаю, будет поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении экстрасенса и родителей ребенка как законных представителей, которые могли подвергнуть угрозе жизнь и здоровье ребенка.

По словам эксперта, вероятность возбуждения уголовного дела в этом случае высока. Решение о конкретных статьях будет решаться в зависимости от степени тяжести причиненного вреда ребенку. Кроме того, в отношении экстрасенса могут возбудить дело о мошенничестве, считает Маршани.

Член Международной профессиональной ассоциации психологов Полина Гераськина в разговоре с Москвой 24 отметила, что ребенок может выйти из большого психического потрясения с минимальными последствиями, если у него были сформированы защитные механизмы для преодоления стрессовых ситуаций. Но в данном случае эксперт считает, что обойтись без серьезных психических травм вряд ли получится.

"Этот случай может аукнуться ребенку и в будущем. Он может завернуться в некий кокон и создать для себя безопасную атмосферу, чтобы не впадать в эту травму, но малейший стресс или потрясение могут ее активизировать, что понесет за собой последствия", – рассказала специалист.

По словам Гераськиной, ситуация может привести к нарушению контакта между ребенком и родителями и разрушить его ощущение безопасности. Девочке в любом случае необходима психотерапевтическая работа, считает психолог.





Полина Гераськина психолог "Бесов" в маленьких детях не может быть, потому что это дети, они спонтанны. И они могут себя по-разному вести. И нам может казаться, что это "бесы", но на самом деле такое становление психики у детей. В случае с этой девочкой это железобетонная травма.

Гераськина подчеркнула, что в данной ситуации следовало бы отправить родителей ребенка на психиатрическую экспертизу. Это необходимо, чтобы выяснить, какое поведение позволяла себе девочка, чтобы они решились на вызов экстрасенса, добавила собеседница Москвы 24.

