СК изучает видео с "изгнанием бесов" из ребенка в Подмосковье

Финалистка "Битвы экстрасенсов" шокировала Сеть ритуалом над ребенком

После публикации видео с "изгнанием бесов" из ребенка в Подмосковье следователи начали проверку, сообщается на сайте ГУ СК по Московской области.

"На видеоролике трое лиц совершают насильственные действия в отношении ребенка. Они удерживают девочку за руки и за ноги на полу и окуривают дымом неизвестного вещества. Крики ребенка взрослые игнорируют", – рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по области Ольга Врадий.

В СМИ ранее сообщали, что над девочкой проводили некий обряд якобы под руководством жительницы города Подольска. Сотрудники СК намерены установить участников ролика, а также место и обстоятельства съемок.

Ранее жительница Нижнего Новгорода, которая избивала сына клюшкой для "изгнания демонов", была направлена на принудительное лечение.