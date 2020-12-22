СК изучает видео с "изгнанием бесов" из ребенка в Подмосковье

19:10
Финалистка "Битвы экстрасенсов" шокировала Сеть ритуалом над ребенком
После публикации видео с "изгнанием бесов" из ребенка в Подмосковье следователи начали проверку, сообщается на сайте ГУ СК по Московской области.
"На видеоролике трое лиц совершают насильственные действия в отношении ребенка. Они удерживают девочку за руки и за ноги на полу и окуривают дымом неизвестного вещества. Крики ребенка взрослые игнорируют", – рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по области Ольга Врадий.
В СМИ ранее сообщали, что над девочкой проводили некий обряд якобы под руководством жительницы города Подольска. Сотрудники СК намерены установить участников ролика, а также место и обстоятельства съемок.
Ранее жительница Нижнего Новгорода, которая избивала сына клюшкой для "изгнания демонов", была направлена на принудительное лечение.
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