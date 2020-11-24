Жительницу Нижнего Новгорода отправили на лечение после "изгнания демонов" из сына

Фото: телеграм-канал "Пресс-Хата"

Жительница Нижнего Новгорода, которая ранее избивала сына клюшкой для "изгнания демонов", была направлена на принудительное лечение. Об этом говорится на официальном сайте СК РФ по региону.

По информации ведомства, с июня по 25 июля 2019 года мать систематически связывала и избивала своего 12-летнего сына. Кроме того, женщина вводила ребенку инъекции неизвестного препарата. 29 июля женщина была задержана, а позднее ее поместили в Нижегородскую областную психоневрологическую больницу.

Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что у женщины имеются признаки психического расстройства, что лишает ее способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий.

В дальнейшем у нее были изъяты дети: мальчика поместили в детский дом, а девочка находится на воспитании у родственницы. Теперь матери оказывают психиатрическую помощь в стационарных условиях.

Ранее стало известно, что родители 10-летнего мальчика на камеру изгоняли из ребенка бесов.