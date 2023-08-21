Шли нелегально: подробности трагедии в коллекторе Неглинки

В центре Москвы обнаружили тела четырех человек, погибших во время экскурсии по подземным коммуникациям. Всего в группе, по предварительным данным, было восемь диггеров. Подробнее – в материале Москвы 24.

Ушли под воду?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Группа с гидом-диггером отправилась в подземные коллекторы Москвы 20 августа. По данным источника ТАСС в экстренных службах, они зашли под землю через кирпичный коллектор 1906 года, который находится на Олимпийском проспекте, и планировали пройти вдоль подземной реки Неглинки.

Вскоре после начала экскурсии на столицу обрушился сильный ливень (в тот день в городе выпало 43 миллиметра осадков – примерно 55% от месячной нормы). В итоге после того, как городские коммуникации начала заполнять вода, все, кто был в группе, перестали выходить на связь.





источник в экстренных службах Выйти они планировали на Трубной площади, но не успели.

По предварительным данным, экстренные службы уже нашли тела четверых: двоих обнаружили в Москве-реке, еще одного – в коллекторе возле Павелецкого вокзала, четвертого – у причала парка "Зарядье".

Среди пропавших числятся сотрудник одной из крупных российских IT-компаний Дмитрий Маркушин, его дочь и племянник. При этом изначально на экскурсию записались около 20 человек, но многие в итоге отказались из-за вероятности сильного дождя.

Соболезнования родным и близким погибших выразил Сергей Собянин.





Сергей Собянин мэр Москвы Вчера произошла ужасная трагедия в коллекторе реки Неглинки. Во время самоорганизованного спуска в водосточном коллекторе погибли люди. Поиск пропавших продолжается. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Соболезную родным и близким погибших.

Стоимость подобных экскурсий начинается от 3,5 тысячи рублей, но, по некоторым данным, данная прогулка стоила девять тысяч. В свою очередь, представители комплекса городского хозяйства столицы заявили Агентству "Москва", что все экскурсии по водосточным коллекторам незаконны. Там пояснили, что любые публикации в Сети о возможности посещения таких локаций в составе экскурсионных групп – недостоверная информация, несанкционированное проникновение влечет административные штрафы, а оказание подобных услуг уголовно наказуемо.

По данным РИА Новости, возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

"Надеялся, удастся обнаружить живых"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Обычно подобные экскурсии идут примерно 2–2,5 часа, при этом перед спуском должны учитываться все погодные условия, рассказал диггер, экскурсовод по подземельям Даниил Давыдов.

"Когда обещают дожди, всегда все спуски отменяются. Экскурсовод должен накануне сказать, что погодная обстановка не походная. Погода может меняться, тогда за два часа всегда обзваниваются клиенты, принимается решение проводить или не проводить", – сказал он.

В целом в коллекторе Неглинки есть два укрытия, где можно было бы спастись, но после ливня там никого не оказалось, добавил Давыдов.

По его словам, он отправился в коллектор вместе с коллегами через пару часов после первых сообщений о смерти одного из членов группы. Диггеры проверили два потенциальных укрытия: одно представляет из себя помещение над коллектором, куда не доходит вода, второе – выведенный из эксплуатации участок, который также не подтапливает после дождей.





Даниил Давыдов диггер, экскурсовод по подземельям Если правильно оценить ситуацию, я думаю, что можно было укрыться. Я вчера, узнав из СМИ о том, что произошло, первым делом выехал в коллектор Неглинки, прошел его. <...> Я надеялся, что еще, может быть, удастся обнаружить там живых. Там есть две точки укрытия, но там никого не оказалось.

По данным СМИ, гидом группы был 31-летний Константин Филиппов. Мужчина успел отправить организаторам экскурсии сообщение с текстом: "Б**, дождь. Можно ли выходить на Трубной?" После этого он перестал выходить на связь.

Один из коллег Филиппова поделился с "Московским комсомольцем" мнением, что гид совершенно не подходил для подобных походов.

"Он года два или три работал на этих экскурсиях. Честно говоря, это не его дело, Константин не любил подземелья. Даже, можно сказать, побаивался их. Для него это был способ зарабатывания денег", – рассказал коллега.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

По данным СМИ, одним из организаторов экскурсии был диггер Никита Дубас – якобы он уже доставлен на допрос в СК, но утверждает, что к произошедшему не имеет никакого отношения. При этом еще в 2021 году Дубас сам рассказывал, что в сильный дождь некоторые коллекторы полностью заполняются водой очень быстро.





Никита Дубас диггер Если спуститься туда (в коллектор подземной реки. – Прим. ред.) не в то время, то можно вполне себе попасть, например, в дождь. А в дождь некоторые из коллекторов заполняются в течение 5–10 минут. А это означает верную гибель.

На происшествие уже отреагировали в Госдуме. Парламентарий Яна Лантратова попросила генпрокурора РФ Игоря Краснова взять расследование дела на личный контроль.

Кроме того, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов призвал ввести уголовную ответственность за незаконное проникновение в подземные коммуникации.