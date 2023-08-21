В Госдуме призвали генпрокурора лично проконтролировать дело о погибших в коллекторе

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Депутат Госдумы Яна Лантратова попросила генпрокурора РФ Игоря Краснова взять дело о смерти членов экскурсионной группы, которые осматривали подземные столичные коллекторы, под свой контроль. Об этом передает издание RT.

По словам депутата, вероятной причиной происшествия стало несоблюдение простых правил безопасности организаторами экскурсии.

"Прошу вас провести проверку по фактам, указанным в публикациях СМИ и в моем депутатском запросе, а в случае их подтверждения – принять необходимые меры реагирования и привлечь виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством", – сказано в письме.

Ранее в Москве-реке нашли два тела, предположительно, участников экскурсии по подземным коллекторам. Они пропали после сильного ливня. По предварительным данным, всего в группе находились восемь человек, однако изначально их могло быть 20, но многие отказались идти из-за плохого прогноза погоды.

Позже обнаружили тело еще одного мужчины. Остальные участники экскурсии не выходят на связь, их поиски продолжаются. По некоторым данным, среди пропавших – сотрудник группы компаний "Ланит" Дмитрий Маркушкин, его 15-летняя дочь и 17-летний племянник.

В Москве отменили все экскурсии по коллекторам из-за пропажи диггеров