Главный реаниматолог Минздрава рассказал, могла ли ожить женщина в Курской области

Пожилая жительница Курской области неожиданно проснулась в морге после того, как врачи констатировали ее смерть. После этого 81-летней женщине сделали еще одну операцию уже в областной больнице, но ее так и не смогли спасти. Эта история заинтересовала местных следователей, которые начали проверку инцидента. Рассказываем, насколько возможно воскрешение человека после клинической смерти.

Воскресла из мертвых?

По данным курских СМИ, 13 августа в Горшеченскую центральную районную больницу Курской области поступила 81-летняя женщина с болями в животе: у нее заподозрили непроходимость кишечника.

По словам ее племянницы, до этого тетя не болела, только плохо передвигалась из-за проблем с коленями.

"Сначала капали ее, пытались справиться с непроходимостью, но к вечеру состояние стало ухудшаться, решили оперировать", – пояснила племянница.

Вечером из больницы родственнице сообщили, что операция проведена, состояние у пациентки тяжелое, поэтому ее пытаются спасти реаниматологи, но ближе к полуночи констатировали ее смерть. Родственники решили хоронить женщину на следующий день и уже даже договорились об этом с ритуальной службой, но на утро племяннице позвонил хирург и рассказал, что тетя жива.





племянница пациентки Говорит: "Такая ситуация, она жива!" Конечно, слава богу, но как такое могло произойти? В ответ он рассказал историю, что она 15 минут была в состоянии клинической смерти, а потом они ее всю ночь спасали и под утро спасли.

Позже женщина узнала о том, что живой пенсионерку обнаружила работница морга, куда ее привезли на каталке. Когда утром сотрудница больницы открыла дверь, то увидела, что она лежит на полу. При этом пенсионерка якобы резко схватила ее за руку. Реаниматолог и главврач признались женщине, что отправили в морг ее тетю раньше, чем положено.

Информацию об ожившей пациентке подтвердили и в администрации региона. После этого пенсионерку отправили в областную больницу, где ей сделали еще одну операцию. Как заявлял главврач медицинского учреждения Владимир Луценко, она находилась под круглосуточным наблюдением специалистов, но состояние ее было "стабильно тяжелым". К несчастью, через несколько дней после "воскрешения" пожилой женщины все же не стало – медики так и не смогли ее спасти.

Комитет здравоохранения Курской области начал проверку по этому инциденту. Также проверку инициировали в областном управлении Следственного комитета.

О подобных случаях с "чудесным воскрешением" умерших пациентов ранее уже сообщали в СМИ. Так, в феврале этого года 83-летняя жительница Винницкой области Украины также очнулась спустя десять часов после того, как врачи районной больницы констатировали ее смерть. Родственники пенсионерки даже успели заказать отпевание, поминальный обед и выкопать могилу. В тот момент, когда женщине стало плохо, ей вызвали медиков. Они зафиксировали отсутствие пульса и прямую линию на кардиограмме. Через десять часов скорую пришлось вызвать снова: бабушка задышала, после этого ее отвезли в реанимацию. Сейчас женщина снова живет полноценной жизнью.



Можно ли ожить после смерти?

Главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии Минздрава РФ Игорь Молчанов рассказал Москве 24, что ему сложно поверить в историю с воскрешением человека после смерти. За 54 года врачебной деятельности он о таких случаях не слышал.

"Отправить (в морг. – Прим. ред.) человека с сохраненной сердечной деятельностью, дыханием и так далее (без чего дальнейшее оживление человека невозможно)? Это мало реально. Что-то там произошло, а что конкретно, пока неясно. Нужно выяснить, какой был наркоз, как операция происходила, какое было мониторное наблюдение", – пояснил специалист.

Он предположил, что медиками, возможно, были нарушены правила определения смерти человека, так как, по его словам, во время операции и в раннем послеоперационном периоде пациентов подключают к мониторам и записывают показатели функций сердца, дыхания, температуру и так далее.





Игорь Молчанов главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии Минздрава РФ Может быть, нарушались известные законы, что пациент не отправляется в морг раньше, чем через два часа после диагностики его смерти. Но это просто из области фантастики, и я уже не знаю, какие там должны быть нарушения.

Однако Молчанов добавил, что даже в случае медицинской ошибки все равно "в голове не укладывается, как такое могло произойти".

Врач-реаниматолог и кардиолог Александр Патрикеев в разговоре с Москвой 24 также отнесся скептически к "чудесному воскрешению". По его словам, для того чтобы отправить человека в морг, нужны веские причины.

"Есть определенный набор критериев: отсутствие рефлексов, отсутствие реакций зрачков на свет, на прикосновение, отсутствие самостоятельного дыхания, сердцебиения. Нельзя сказать о том, что случайно человека отвезли в морг, тем более с операционного стола, где совершенно четко контролируются все жизненные функции по мониторам, по всем показателям", – подчеркнул эксперт.

Патрикеев добавил, что при отсутствии всех этих критериев человеческий мозг также умирает, после чего реанимация человека невозможна.





Александр Патрикеев врач-реаниматолог и кардиолог Если на мониторе нет сердечных сокращений и нет пульсации, значит, сердце не работает и кровь не поступает в головной мозг.

"Этот момент, что человек умер, а потом вдруг через час-два чудесным образом ожил, я глубоко сомневаюсь в этой ситуации, потому что в мозгу происходят необратимые изменения, то есть человек не оживет", – заключил врач.

Все подробности инцидента теперь предстоит выяснить следствию.

