Знакомые рассказали подробности о подозреваемом в убийстве девушки на юго-западе Москвы

На юго-западе столицы 18 ноября вблизи жилого дома было найдено тело 29-летней девушки. Следователи установили подозреваемого в ее убийстве. Им оказался молодой человек, которому она не отвечала взаимностью на ухаживания. Его задержали на территории Тамбовской области. Рассказываем подробности.



Преследовал и угрожал убийством

Утром в пятницу, 18 ноября, вблизи жилого дома на Севастопольском проспекте в столице обнаружили зарезанной девушку. В ее смерти заподозрили 25-летнего молодого человека, которого впоследствии удалось поймать в Тамбовской области. На вопрос о том, почему его задержали, он ответил, что не знает.

"Также задержан знакомый подозреваемого, который, предположительно, помогал фигуранту после совершения преступления скрыться и покинуть Московский регион", – рассказали в столичном главке СК РФ.





ГСУ СК России по Москве Предварительно установлено, что потерпевшая познакомилась с подозреваемым незадолго до случившегося и у них был конфликт на почве личных отношений в связи с тем, что девушка не отвечала ему взаимностью на знаки внимания.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что убитая работала в продуктовом магазине. Днем ранее, в четверг, она позвонила в полицию с жалобой о преследовании. По словам Ирины Волк, девушка рассказала, что боится выходить на улицу. Сотрудники полиции приехали 17 ноября на место и опросили ее. Однако девушка сначала стала отрицать, что знает своего преследователя. И только впоследствии призналась, что знакома с ним.

"Выяснив, что мужчина, скорее всего, находится неподалеку, полицейские приняли первичные меры по розыску, осмотрели помещение магазина и прилегающую территорию, но злоумышленника не обнаружили", – подчеркнула Ирина Волк.

По словам официального представителя МВД России, потерпевшей предложили поехать в отдел полиции и написать там заявление. Однако девушка не захотела уходить с работы. В итоге полиция на месте приняла от нее заявление. По возвращении в участок правоохранители в установленном порядке зарегистрировали его.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Открытия второго дела добилась столичная прокуратура. Его завели по статье об угрозе убийством. По данным прокуратуры, девушка 17 ноября обратилась к правоохранителям около 18:00. Она попросила принять меры против знакомого, который преследовал ее, приезжал домой и угрожал ножом.

"Женщина также сообщила, что 17 ноября он приехал к ней на работу на улицу Булатниковскую, угрожал убийством, сообщая, что при себе у него нож. Женщина восприняла угрозы реально и опасалась за свою жизнь", – уточнили в прокуратуре.

По данным ведомства, молодой человек подкараулил девушку у дома примерно в 00:30 минут и убил ее. В правоохранительных органах сообщили ТАСС, что подозреваемого зовут Шохрубек Каримов. Источник агентства также уточнил, что могло толкнуть его на расправу с возлюбленной. "Предварительно установлено, что он ранее применял к ней силу, угрожал расправой. Ревность и решение разорвать отношения могли стать причиной убийства", – пояснили в правоохранительных органах.



Избивал и душил в туалете

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

По данным СМИ, имя погибшей – Юлия Ткачева. Ее подруга в беседе с журналистами РЕН ТВ рассказала, что девушка познакомилась с подозреваемым на работе и называла его Шуриком. Молодой человек якобы вел себя неадекватно и проявлял к ней нездоровый интерес.

"Они расстались, где-то полгода встречались. Если это вообще можно назвать отношениями", – уточнила подруга.

Телеканал также опубликовал предполагаемые голосовые сообщения, которые Юлия отправляла своей коллеге по работе. "Он мне только что написал, что искал меня в магазине, и так и не нашел меня", – говорит на записи девушка.

При этом предполагаемое голосовое сообщение от подозреваемого крайне агрессивное и наполнено нецензурными выражениями. "Почему ты врешь постоянно? Как я мог тебя душить? Что ты врешь постоянно", – возмущается молодой человек.

Коллега Юлии по работе заявила, что Каримов якобы избивал девушку.





коллега Юлии У них, возможно, изначально завязывались отношения, но потом девочка поняла, что это не тот человек, с кем стоило бы продолжать. И у него началось преследование к ней.

Женщина также добавила, что Юлия просила молодого человека оставить ее в покое, однако это только раздражало его. "Он бил и требовал у нее деньги, она давала ему деньги", – утверждает коллега девушки.

С ее слов, потасовки случались и на работе. Драки происходили на почве ревности. Однажды Юлия якобы принимала заказ менеджера, а Каримов начал скандалить. В итоге он избил девушку, а также душил ее в туалете, вспоминает женщина.

