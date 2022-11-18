Подозреваемый в убийстве девушки в Москве не смог назвать причину своего задержания

Подозреваемый в убийстве 29-летней девушки на Севастопольском проспекте в столице заявил, что не знает причины своего задержания. Видео его задержания опубликовано в телеграм-канале "МВД МЕДИА"

На кадрах мужчина, отвечая на вопрос о причинах задержания, заявил, что не знает за что.

По его словам, в Москве у него нет регистрации. Также на кадрах виден автомобиль, на котором, вероятно, передвигался задержанный.

Ранее сообщалось, что подозреваемый был задержан в Тамбовской области.

Тело девушки с колото-резаными ранами обнаружили утром 18 ноября возле дома на Севастопольском проспекте. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

Погибшая работала в продовольственном магазине. Ранее девушка звонила в правоохранительные органы, чтобы сообщить о преследовании. По ее словам, знакомый следил за ней и душил и из-за этого она боится выходить на улицу.



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