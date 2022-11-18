Момент убийства девушки на юго-западе Москвы попал на видео

Момент убийства девушки на юго-западе столицы попал на видео. Жертвой нападения оказалась 29-летняя Юлия из Донецка.



Вместе с подругой девушка снимала квартиру в одном из домов на Севастопольском проспекте, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Тело девушки с колото-резаными ранами нашли утром 18 ноября около дома на Севастопольском проспекте. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Позднее стало известно, что погибшая работала в продовольственном магазине. Также уточнялось, что до этого девушка позвонила в полицию и заявила, что ее преследует знакомый. Также она сообщила, что мужчина пытался ее задушить.

Вероятного подозреваемого в убийстве задержали в Тамбовской области. Им оказался приезжий из Средней Азии.

Сотрудники МВД также задержали знакомого подозреваемого, который, вероятно, помогал злоумышленнику после совершения убийства покинуть столицу.



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