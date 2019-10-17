Подробности жизни погибшей в Новосибирске старшеклассницы

В одной из школ Новосибирска нашли мертвой десятиклассницу. Тело подростка обнаружили в женском туалете. Предположительно, девочка покончила жизнь самоубийством. Рассказываем все, что известно об этой истории.

Неразделенная любовь или проблемы в семье?

Фото: соцсети

Утром 17 октября стало известно о смерти 15-летней ученицы в одной из школ Новосибирска. Десятиклассницу обнаружила другая девочка в женском туалете. Сначала она подумала, что это шутка. Но когда поняла, что это не розыгрыш, позвонила своим родителям, а затем побежала звать на помощь учителей. Они, в свою очередь, вызвали скорую.

"Там на лестнице и этаже уже была толпа детей, учителя начали нас распихивать, освобождая проход для врачей. Они поднялись по лестнице, мы видели, как они пытались спасти девочку. Она еще живая была, хоть и не дышала. Ей вставляли трубки в горло, но откачать не получилось", – рассказала школьница.

По словам главврача местной станции скорой медицинской помощи Ирины Большаковой, неотложка приехала на место буквально через пять минут после вызова. Однако было уже слишком поздно.





Ирина Большакова главврач станции скорой медицинской помощи в Новосибирске Не было никакого шанса. Слишком много времени прошло, пока обнаружили.

После инцидента всех детей в школе сначала собрали в актовом зале, а потом отпустили по домам. По предварительным данным, школьница могла покончить жизнь самоубийством.

В городской администрации рассказали, что девочка была новенькой в школе: перешла туда в сентябре. Она проживала с мамой, отчимом и еще одним ребенком 2015 года рождения, отметил начальник департамента образования мэрии города Рамиль Ахметгареев. По его словам, власти Новосибирска отследят путь обучения подростка в других образовательных учреждениях.

"В школе каких-либо вопросов за период обучения девочки, в течение двух месяцев, не возникало", – сообщил он.

При этом близкий друг погибшей Максим (имя изменено. – Прим. ред.) рассказал Москве 24, что она всегда была веселой девочкой и любила пошутить. Но недавно, примерно летом текущего года, у нее появились "ужасное настроение и хандра".





Максим близкий друг школьницы Я писал, старался поддерживать во всяких сложных ситуациях. Возможно, это все на фоне депрессии, потому что в школе она очень хорошо общалась. То есть присылала много фотографий и видео, где просто веселилась с одноклассницами.

По словам мальчика, также в этот период времени школьница заговорила про неразделенную любовь. "Но она не относилась к этому так серьезно, чтобы совершать суицид... Может быть, помимо прочего, было что-то еще", – отметил Максим.



Фото: соцсети

Мальчик добавил, что не слышал о проблемах в семье погибшей. Тем не менее от других ребят он все же узнал, что якобы девочку бил отчим, но он это подтвердить не может.





Максим близкий друг школьницы Я узнал от друзей, что ее бил отец... Об этом она писала моему знакомому раза два от силы за все долгое общение. Также об избиениях знают одноклассники.

Другая знакомая школьницы Марина (имя изменено. – Прим. ред.) рассказала Москве 24, что у девочки "были проблемы с родителями". При этом она охарактеризовала погибшую следующими словами: веселая, яркая и общительная.

"В последний раз, когда я ее видела, она была улыбчивой и веселой", – вспоминает Марина.

Следователи по факту смерти школьницы уже возбудили уголовное дело. Сейчас оперативники работают на месте происшествия, устанавливают обстоятельства случившегося и выясняют условия жизни девочки. Проверку организовала и прокуратура Новосибирской области.

"По предварительным данным, несовершеннолетняя покончила жизнь самоубийством", – говорится в сообщении ведомства.

"Меня очень часто начали наказывать"

Фото: соцсети

Пятнадцатилетняя школьница активно пользовалась соцсетями, но под вымышленным мужским именем. На личной странице во "ВКонтакте" у нее стоит аватарка с нарисованным монстром, утверждает друг погибшей. По всей видимости, за несколько часов до гибели она обновила статус: "Произошла смерть". А на стене школьница оставила запись: "Это конец".

Знакомые девочки предоставили редакции Москва 24 переписку, которую, по их словам, она якобы вела с друзьями. Беседа датируется июлем и августом 2019 года. В ней старшеклассница жалуется, что ощущает давление со стороны родителей. По словам подростка, с появлением в семье отчима за ней усилился контроль.

"Меня очень часто начали наказывать, я становилась все более запуганной. В итоге мне нравился один мальчик, мама об этом узнала, рассказала отчиму, мне устроили промывку мозгов на весь вечер. В итоге запугали меня, и я просто боялась к этому мальчику подходить. Было мне тогда 12 лет", – рассказывает она в переписке.





из переписки девочки в социальных сетях Я создала новую страницу и уже три года скрываюсь от родителей. В итоге осталась я одинокая с учебниками и пустотой внутри.

В переписке девочка также добавляет, что ее якобы и раньше редко отпускали гулять, а сейчас "так вообще никуда". По словам школьницы, она не может ходить на встречи с интернет-друзьями, "как бывает у нормальных подростков".

"Поэтому я сижу дома и переписываюсь круглые сутки, стараясь восполнять все то, что я могла бы получить, если бы все сложилось иначе", – добавляет она.

Давление со стороны родственников, о котором школьница упоминает, она сама объясняет тем, что является "старшим ребенок в семье, который отстаивает свое мнение".

"Я им не доверяю. Дедушка злой до чертиков, бабушка не умеет хранить секреты, как мама, и очень "устаревше" мыслит, отчим – отдельная тема", – подчеркивает она.





из переписки девочки в социальных сетях Но это все, наверное, попытки суицида в течение года, самобичевание, истерики на ровном месте, а сейчас я просто ничем не могу заниматься, потому что это все такое состояние. Вот я уже месяц не рисую, не играю, ничего не делаю.

Собеседник школьницы пытается ей помочь и советует поговорить об всем с матерью или обратиться за помощью по телефону доверия. Но она отвечает, что боится и вообще "не знает, что сказать". Друг по переписке беспокоится о положении старшеклассницы и отмечает, что не хочет, чтоб случилось "что-нибудь похуже".

"Я уже думаю обо всем этом "похуже", – признается девочка в переписке.

"Множество факторов"

Врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович пояснил Москве 24, что суицид – это не всегда последствие психического расстройства. По его словам, зачастую люди решаются на такой шаг, так как для них "жизнь не наполнена смыслом".

При этом специалист отмечает, что назвать одну единственную причину суицида невозможно. По его мнению, родители могут оказывать влияние на подобный выбор, "но не в большей степени, чем все остальное".

"Мы не можем ставить под сомнение такие вещи, как темперамент, если речь идет о подростках, переживание несчастной любви и прочее. Факторов огромное количество. Я склоняюсь к тому, что выделить какой-то ключевой не представляется возможным. Скорее всего, просто был тот, который стал последней каплей", – отметил Федорович.





Александр Федорович врач-психотерапевт Зачастую ключевой причиной в подобных трагических случаях становится отсутствие смысла жизни, если мы говорим о молодых людях, для которых он важнее, чем для людей возрастных.

Собеседник Москвы 24 добавил, что родители, педагоги или друзья должны были поговорить с девочкой о ее проблемах.

"Здесь речь идет о том, что у человека внутреннее ощущение тотального одиночества, он не может ни с кем поговорить по душам, и сейчас даже среди психологов и психотерапевтов практически не осталось людей, которые готовы принять. Фактически человеку открыться негде, поговорить не с кем, даже получить банальное человеческое тепло представляется довольно сложным", – заключил Федорович.



Анатолий Федотов, Илона Соболева