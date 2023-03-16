"Мама спит": почему двое детей оказались заперты с мертвыми родителями в Екатеринбурге

В Екатеринбурге два маленьких ребенка провели несколько дней с мертвыми родителями в одной квартире. Соседи заподозрили неладное, когда оттуда к ним стала протекать вода. Не дожидаясь спецслужб, неравнодушные жильцы вскрыли двери и обнаружили внутри тела мужчины и женщины, а также заплаканного мальчика и еле живую трехмесячную девочку. По факту смерти пары возбуждено уголовное дело. Рассказываем подробности произошедшего.
Госпитализировали с обезвоживанием
В среду, 15 марта, в Екатеринбурге в квартире на Таганской улице обнаружили тела семейной пары. Рядом с ними находились их дети – трехмесячная девочка и двухлетний мальчик, которых пришлось госпитализировать, сообщили в региональном управление СК РФ. По факту случившегося возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Тела мужчины и женщины направили на судмедэкспертизу, чтобы выяснить причину смерти. По предварительным данным, криминала нет. При этом в полиции уточнили, что давность смерти пары составляет порядка двух суток.
В свердловском Минздраве отметили, что у мальчика и девочки наметилась положительная динамика. "Дети переведены на естественное питание. Мальчик ест самостоятельно, активный, переведен в отделение", – рассказали в ведомстве.
В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков заявил журналистам, что брата и сестру хотят забрать родные. "Родственники уже выразили желание забрать их себе. Я думаю, что проблем с этим не будет. Помощь мы окажем. Главное сейчас – разобраться в причинах трагедии. Над этим работают следователи", – подчеркнул он.
Отравились наркотиками?
Тот факт, что дети несколько дней были заперты дома с мертвыми родителями, выяснился случайно. Сначала жильцы снизу заметили протечку из квартиры на 16-м этаже. Тогда они перекрыли воду и постучались к соседям сверху, но дверь никто не открывал. При этом из квартиры слышался плач ребенка, сообщает портал Е1.ru.
По словам жителей дома, родственники умершей пары рассказали, что те не выходили на связь с воскресенья, 12 марта. В итоге родные забили тревогу и приехали. Через дверь мальчик сказал им, что "мама спит", и заплакал. Соседи решили не дожидаться специальные службы и самостоятельно вскрыли квартиру.
По словам очевидцев, в комнате на диване лежало тело матери. Рядом с ней была дочка, которая "вообще не подавала признаков жизни" и даже не плакала. На кухне на диване находилось тело отца. "У мужчины и женщины изо рта шла пена. Жильцы предполагают, что пара отравилась наркотиками", – отметил один из жителей дома.
По данным СМИ, следователи обнаружили в квартире пакетик с белым порошком. Вещество было направлено на экспертизу. В полиции рассказали, что погибшие – супруги 1993 и 1997 годов рождения. "Муж и жена официально были не трудоустроены, а глава семьи ранее был судим", – сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
В 2014 году мужчину признали виновным в угоне. В 2019 году его осудили по статьям "Оскорбление представителя власти" и "Нарушение ПДД", пояснил Горелых.