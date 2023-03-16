"Мама спит": почему двое детей оказались заперты с мертвыми родителями в Екатеринбурге

В Екатеринбурге два маленьких ребенка провели несколько дней с мертвыми родителями в одной квартире. Соседи заподозрили неладное, когда оттуда к ним стала протекать вода. Не дожидаясь спецслужб, неравнодушные жильцы вскрыли двери и обнаружили внутри тела мужчины и женщины, а также заплаканного мальчика и еле живую трехмесячную девочку. По факту смерти пары возбуждено уголовное дело. Рассказываем подробности произошедшего.



Госпитализировали с обезвоживанием

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

В среду, 15 марта, в Екатеринбурге в квартире на Таганской улице обнаружили тела семейной пары. Рядом с ними находились их дети – трехмесячная девочка и двухлетний мальчик, которых пришлось госпитализировать, сообщили в региональном управление СК РФ. По факту случившегося возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Тела мужчины и женщины направили на судмедэкспертизу, чтобы выяснить причину смерти. По предварительным данным, криминала нет. При этом в полиции уточнили, что давность смерти пары составляет порядка двух суток.





Валерий Горелых глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области В этой квартире семья проживала два месяца, квартиру снимали. В настоящее время дети находятся на обследовании в больнице с диагнозом "обезвоживание", врачи оказывают им необходимую помощь. После лечения будет определена передача детей либо родственникам, либо в социальный центр до решения вопроса об опекунстве.

В свердловском Минздраве отметили, что у мальчика и девочки наметилась положительная динамика. "Дети переведены на естественное питание. Мальчик ест самостоятельно, активный, переведен в отделение", – рассказали в ведомстве.

В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков заявил журналистам, что брата и сестру хотят забрать родные. "Родственники уже выразили желание забрать их себе. Я думаю, что проблем с этим не будет. Помощь мы окажем. Главное сейчас – разобраться в причинах трагедии. Над этим работают следователи", – подчеркнул он.



Отравились наркотиками?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Тот факт, что дети несколько дней были заперты дома с мертвыми родителями, выяснился случайно. Сначала жильцы снизу заметили протечку из квартиры на 16-м этаже. Тогда они перекрыли воду и постучались к соседям сверху, но дверь никто не открывал. При этом из квартиры слышался плач ребенка, сообщает портал Е1.ru.





житель дома, где случилось ЧП Мальчик пытался попить. Он уронил душевую лейку, и к соседям вниз потекло. Они обратились в МЧС, еще не зная о трагедии. Потом уже обратили внимание на детский плач.

По словам жителей дома, родственники умершей пары рассказали, что те не выходили на связь с воскресенья, 12 марта. В итоге родные забили тревогу и приехали. Через дверь мальчик сказал им, что "мама спит", и заплакал. Соседи решили не дожидаться специальные службы и самостоятельно вскрыли квартиру.

По словам очевидцев, в комнате на диване лежало тело матери. Рядом с ней была дочка, которая "вообще не подавала признаков жизни" и даже не плакала. На кухне на диване находилось тело отца. "У мужчины и женщины изо рта шла пена. Жильцы предполагают, что пара отравилась наркотиками", – отметил один из жителей дома.

По данным СМИ, следователи обнаружили в квартире пакетик с белым порошком. Вещество было направлено на экспертизу. В полиции рассказали, что погибшие – супруги 1993 и 1997 годов рождения. "Муж и жена официально были не трудоустроены, а глава семьи ранее был судим", – сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В 2014 году мужчину признали виновным в угоне. В 2019 году его осудили по статьям "Оскорбление представителя власти" и "Нарушение ПДД", пояснил Горелых.

