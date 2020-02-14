"Был человек – и нет человека": как живут люди после трагедии в "Трансвааль-парке"

Ровно 16 лет назад, 14 февраля 2004 года, обрушилась кровля развлекательного комплекса "Трансвааль-парк". В результате трагедии погибли 28 человек, включая 8 детей. Даже спустя годы многие из участников страшного события не готовы вспоминать тот жуткий день. Мы поговорили с их близкими о том, как пострадавшие адаптировались к новой жизни и что чувствуют через 16 лет после трагедии.



Фото: РИА Новости/Валерий Блинов

Трагедия произошла 14 февраля 2004 года в 19:15. На момент обрушения кровли в спортивно-развлекательном комплексе "Трансвааль-парк", по некоторым оценкам, находилось более тысячи человек. В тот год День святого Валентина выпал на субботу, поэтому в аквапарке было много отдыхающих, особенно молодежи. На посетителей обрушился купол постройки (около 5 тысяч квадратных метров), расположенный над зоной водных развлечений. Не был задет только бассейн для взрослых.

В результате трагедии сотни человек оказались под завалами, 28 человек погибли, среди них были восемь детей. Пострадали 193 человека, в том числе 51 ребенок.

"Они стали больше ценить жизнь"

Фото: ТАСС/Василий Смирнов

У москвича Дмитрия Кулагина в день трагедии в "Трансвааль-парке" находился друг со своей девушкой. Молодая пара решила романтично отметить в водном комплексе День влюбленных.

"Когда я впервые увидел их после трагедии, они были в шоковом состоянии, – рассказывает Дмитрий. – Друзья понимали, что могли погибнуть так же, как и все". Молодой паре повезло: они находились не под куполом, но видели, как он стал рушиться. Сначала парень с девушкой услышали громкий хлопок, после чего первая колонна начала падать и потянула за собой все остальные.





Дмитрий Кулагин Там была паника. Все, кто выжил, побежали в сторону выхода. Все кричали, что это теракт, что был взрыв и клубы дыма.

От госпитализации пара отказалась, но помощью психолога все же пришлось воспользоваться. Они сходили на несколько консультаций для того, чтобы переварить произошедшее и продолжать жить. Тем не менее у ребят сформировались фобии аквапарков, башен и куполообразных сооружений. "Они не ходят в закрытые торговые центры с куполами и башнями. Они видели там кровь и другие страшные вещи, это оставило отпечаток", – говорит Дмитрий.





Дмитрий Кулагин Очень жаль, что это просто замялось и до истины так и не докопались. За эти 16 лет все просто забыли. И самое страшное, что на том же самом месте вырос снова аквапарк.

Друзья Дмитрия вспоминали и обсуждали детали трагедии на протяжении 10 лет. Близкие и просто знакомые не согласны с результатами расследования. "Считаю, что причина не в ошибке архитекторов. Массу аквапарков по той же схеме построили, они же не падают, – говорит Дмитрий. – Если рассматривать, что это техногенная катастрофа, как нам пытаются преподнести, тогда очень странно, почему на том же самом месте в ту же самую воду заливался бетон".

Спустя несколько лет после трагедии парень и девушка, избежавшие в тот день смерти, поженились, а позже у них родился ребенок. По словам Дмитрия, ребята уже забыли все ужасы, которые им пришлось пережить. "Они стали больше ценить жизнь. Ведь в один миг можно все потерять: был человек – и нет человека. Решает одна минута: они могли находиться под куполом, их бы уже не было. И не было бы ребенка, который родился".

Новый парк на месте трагедии

Фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников

В тот день в "Трансвааль-парке" среди погибших оказалась целая семья из четырех человек. 14 февраля Светлана Журавлева, ее муж Владимир Осипов и их двое детей – 23-летняя Юлия и 13-летний Антон – пошли в аквапарк. Супругов и дочь обнаружили уже мертвыми, они лежали в воде. Тело сына обнаружили на четвертый день поисков.

Погибшая Юлия являлась лучшей подругой детства Александра Сергеева. Он рассказал Москве 24, что знал семью Журавлевых-Осиповых довольно хорошо. В тот день семья пошла в аквапарк отмечать защиту диплома дочери Юлии, но оттуда они уже не вернулись.

У Светланы осталась мать Наталья, которой уже 81 год. Близкие и друзья семьи раз в 1-2 года собираются 14 февраля на кладбище. Особенно много людей, родных и сослуживцев пришло на первую годовщину. С годами – только самые близкие: родственники, три подруги погибшей Юлии и друг Александр. Когда младший брат бабушки Натальи был жив, приезжал и он.





Александр Сергеев Первые годы это было страшно. Детей у Натальи больше нет, только гражданский муж. Ей было очень тяжело. Но все же время в какой-то степени лечит.

Больших официальных мероприятий по поводу годовщины трагедии не было. Александр и не уверен, нужно ли было их делать. Однако он убежден в том, что неправильным было строить новый аквапарк на месте трагедии. "Нельзя было этого делать во всех отношениях. Во-первых, над новым аквапарком этот известный факт будет довлеть. А во-вторых, в Москве что, мест мало? Думаю, этот вопрос можно было решить", – говорит Александр.



Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Сегодня о трагедии напоминает часовня, построенная в память о погибших, и мемориальная доска с 28 фамилиями. Москвич Андрей Воронов живет в районе Теплый Стан, неподалеку от бывшего "Трансвааль-парка". В далеком 2004-м он приезжал на место трагедии после происшествия. "Ездил смотреть завал, вспоминаю груды мусора, – говорит Андрей. – Так как живу недалеко, то сегодня, когда проезжаю мимо на велосипеде, останавливаюсь у доски памяти. И меня удивляет, что на том же самом месте построили такое же заведение".

Мемориальный камень с фамилиями погибших был установлен через год после трагедии, 14 февраля 2015 года. По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Детали произошедшего выясняли в течение 9 месяцев. В итоге следствие сделало вывод, что причиной обрушения крыши стали ошибки при проектировании здания. Обвинения были предъявлены проектировщику Нодару Канчели, а также главе Мосгосэкспертизы Анатолию Воронину. Однако дело против Канчели прекратили по амнистии в связи с пожилым возрастом обвиняемого. В отношении Анатолия Воронина – из-за отсутствия состава преступления.