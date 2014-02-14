Трагедия в аквапарке: Москва вспоминает события в "Трансваале"

Ровно 10 лет назад обрушилась кровля развлекательного комплекса "Трансвааль-парк". В аквапарке тогда отдыхали более тысячи человек, сотни из них оказались под завалами. В результате трагедии 28 человек погибли, в том числе 8 детей. Более 190 пострадали.
В течение 9 месяцев после происшествия специалисты научно-исследовательского центра выясняли причины катастрофы.
"Расчет производили проектировщики. Они не досмотрели. Это была явная ошибка при проектировании. Даже при идеальном строительстве эта система была бы нежизнеспособна", - рассказал телеканалу "Москва 24" генеральный директор научно-исследовательского центра Александр Белостоцкий.
Уголовные дела возбудили против главного конструктора Нодара Канчели и начальника Мосгосэкспертизы Анатолия Воронина. Но на скамье подсудимых так никто и не оказался. Дело против Канчели прекратили по амнистии в связи с пожилым возрастом обвиняемого. В отношении Анатолия Воронина – из-за отсутствия состава преступления.
Сегодня о трагедии напоминает часовня: ее заложили рядом с местом трагедии спустя 2 года после обрушения аквапарка.
На месте самого аквапарка более 7 лет были просто руины. В 2011 году началось строительство многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса.
Аквапарк "Трансвааль-парк"Аквапарк "Трансвааль-парк" был построен по проекту архитектурной мастерской "Сергей Киселев и партнеры", главным проектировщиком выступил архитектор Нодар Канчели. Строить парк водных развлечений доверили турецкой компании.
Все работы по строительству были завершены в рекордно короткие сроки - всего за полтора года.
"Трансвааль-парк" открылся в 2002 году. Площадь пятиэтажного многоуровневого здания составляла 20,2 тысячи квадратных метров, что позволяло единовременно вместить до 2 тысяч посетителей.
Трагедия произошла 14 февраля 2004 года в 19.15. По разным оценка, в тот момент в аквапарке находилось до 1300 человек.
Площадь обрушения достигла почти 5 тысяч квадратных метров. Крыша здания упала практически на всю водную часть комплекса, не задев только бассейн для взрослых. Во время проведения спасательных работ рухнула еще одна часть кровли - фрагмент козырька. К счастью, никто не пострадал.
В результате трагедии 28 человек погибли, в том числе 8 детей. 193 человека пострадали, в том числе 51 ребенок.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". По данным следствия, причиной обрушения крыши стали ошибки при проектировании здания.
Обвинения были предъявлены проектировщику Нодару Канчели, а также главе Мосгосэкспертизы Анатолию Воронину.
Однако дело против Канчели прекратили по амнистии в связи с пожилым возрастом обвиняемого. В отношении Анатолия Воронина – из-за отсутствия состава преступления.
14 февраля 2005 года на месте трагедии установили мемориальный камень с фамилиями погибших и православный крест. Кроме того, здесь была построена часовня.