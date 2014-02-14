Трагедия в аквапарке: Москва вспоминает события в "Трансваале"

Сегодня исполняется 10 лет с момента трагедии в "Трансвааль парке"

Ровно 10 лет назад обрушилась кровля развлекательного комплекса "Трансвааль-парк". В аквапарке тогда отдыхали более тысячи человек, сотни из них оказались под завалами. В результате трагедии 28 человек погибли, в том числе 8 детей. Более 190 пострадали.

В течение 9 месяцев после происшествия специалисты научно-исследовательского центра выясняли причины катастрофы.

"Расчет производили проектировщики. Они не досмотрели. Это была явная ошибка при проектировании. Даже при идеальном строительстве эта система была бы нежизнеспособна", - рассказал телеканалу "Москва 24" генеральный директор научно-исследовательского центра Александр Белостоцкий.

Уголовные дела возбудили против главного конструктора Нодара Канчели и начальника Мосгосэкспертизы Анатолия Воронина. Но на скамье подсудимых так никто и не оказался. Дело против Канчели прекратили по амнистии в связи с пожилым возрастом обвиняемого. В отношении Анатолия Воронина – из-за отсутствия состава преступления.

Сегодня о трагедии напоминает часовня: ее заложили рядом с местом трагедии спустя 2 года после обрушения аквапарка.

На месте самого аквапарка более 7 лет были просто руины. В 2011 году началось строительство многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса.