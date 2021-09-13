Очевидец рассказал подробности о крушении L-410 в Иркутской области

Следственный комитет назвал отказ техники и ошибку экипажа при выполнении маневрирования на посадке приоритетными версиями крушения L-410 в Иркутской области. Самолет совершил жесткую посадку вечером 12 сентября. На его борту находились 14 пассажиров и два члена экипажа. Погибли четыре человека. Рассказываем подробности происшествия, а также что говорят очевидцы.



Последний полет

Самолет L-410, следовавший из аэропорта Иркутска в село Казачинское, потерпел крушение вечером 12 сентября. По данным СК, борт в условиях сильного тумана совершил аварийную посадку в труднодоступной местности на расстоянии 4 км от места назначения.

Некоторые пассажиры оказались зажатыми в корпусе воздушного судна. Все они были освобождены, рассказали в главном управлении МЧС России по Иркутской области. В результате ЧП погибли четыре человека, 12 пострадали.





пресс-служба Минздрава РФ В результате жесткой посадки самолета в Иркутской области 12 сентября четыре человека погибли, 12 человек пострадали, из них десять госпитализированы: трое в тяжелом состоянии, семеро в состоянии средней тяжести.

В СК возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации и движения воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц. Расследование передано в центральный аппарат ведомства.

"В качестве основных версий происшествия следствием рассматриваются ошибка пилотирования при выполнении маневрирования на посадке и отказ техники", – рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

Комиссию для расследования крушения сформировал Межгосударственный авиационный комитет. В ситуации разбирается Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. Ространснадзор проверит авиакомпанию "Аэросервис", которой принадлежал L-410.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что семьи погибших получат помощь в размере 1 миллиона рублей. Выплаты пострадавшим, по его словам, будут зависеть от тяжести причиненного вреда здоровью. Родные пострадавших в тяжелом состоянии получат по 500 тысяч рублей, в среднем – по 250 тысяч, в легком – по 100 тысяч. В Иркутской области 15 сентября объявлено днем траура.



"Пошли на посадку, и все затрещало"

Выжившая в крушении самолета Елена Полулях рассказала РЕН ТВ, что при заходе на посадку с L-410 случилось что-то странное. "Это уже около Казачинского произошло, на посадке. Пошли на посадку, и все затрещало", – уточнила женщина.

Еще один пострадавший в разговоре со "Звездой" назвал свою версию случившегося.





выживший при крушении самолета L-410 под Иркутском Туман был, в сопку врезались на развороте – и все.

Местный житель Владимир Окунев в беседе с журналистами утверждает, что своими глазами видел падение самолета.

"Слышу – рев мотора. Неприятный, шумный, нестандартный. Посмотрел в сторону озера – и как раз самолет: одно крыло уже в другую сторону, другое – наверху. И он медленно так падает... И потом такой шум, бах – и пыль поднялась", – вспоминает очевидец.

Мужчина добавил, что сразу отправился на место крушения вместе со своим сыном-спасателем. Туда же подоспели и другие местные жители. Пострадавших растаскивали подальше от самолета из-за опасений о возможном взрыве судна, говорит он.



"Смотрим – куча груды металла, приборов, а внутри два человека. Один был с бородой, такой рыжий, поздоровее. Мы его вытащили, он уже признаков жизни не подавал или был без сознания. А второй уже был зажатый... Достать его тоже было сложно, я даже пальцы себе поранил, вытаскивал железку", – уточнил мужчина.

Начальник аэропорта Казачинское Борис Калинин сообщил журналистам, что экипаж дважды пытался осуществить заход на посадку.

"Видимо, навигация подводила, заходил то левой стороной, то правой стороной. Пробовал посадочным курсом 40, потом пытался посадочным 220 зайти. Когда пытался по 220, навигация увела его на 30 градусов от посадочного курса", – сказал он.

По его словам, на момент происшествия погодные условия были в норме.





Борис Калинин начальник аэропорта Казачинское Видимость была от 4 до 6 километров, легкий туман. Проблем не было, выставлена система светосигнального оборудования, полоса просматривалась хорошо. Навигационная система самолета отказала.

Известно, что авиакомпания "Аэросервис" входит в состав группы "Сибирская легкая авиация" ("СиЛа"). Ее представитель сообщил, что упавший L-410 был выпущен в 2014 году и проходил техосмотр.