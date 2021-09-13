Ространснадзор проверит авиакомпанию "Аэросервис" после крушения L-410

Фото: СК РФ

Ространснадзор проведет проверку авиакомпании "Аэросервис" после крушения пассажирского самолета L-410 в Иркутской области. Об этом говорится на сайте ведомства.

"Ространснадзором будет проведена внеплановая проверка в отношении авиакомпании ООО "Аэросервис" по факту авиационного события с самолетом L-410 в Иркутской области", – говорится в сообщении.

Для проведения проверки была создана специальная комиссия. На месте крушения воздушного судна находятся советник руководителя Ространснадзора Артем Даниленко и начальник территориального управления Госавианадзора по Сибирскому федеральному округу Ространснадзора Юрий Рожко.

Лайнер совершил жесткую посадку в воскресенье, 12 сентября. На его борту находились 16 человек. Позже информацию о происшествии подтвердили в МЧС РФ.

Борт обнаружили в четырех километрах от взлетно-посадочной полосы. По предварительным данным, он загорелся и упал в реку Ангару в ходе повторной попытки зайти на посадку. В результате случившегося погибли четыре человека. В их числе – пилот лайнера.

По факту ЧП Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку, а Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности.

Позднее губернатор Игорь Кобзев объявил в Иркутской области траур по погибшим 15 сентября.

