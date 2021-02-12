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Выживший при взрыве в супермаркете во Владикавказе рассказал о своем спасении

Сложился как карточный домик: подробности взрыва супермаркета во Владикавказе
происшествия регионы

Во Владикавказе в здании одного из супермаркетов произошел взрыв, из-за которого оно сложилось как карточный домик. Предварительной причиной ЧП стал хлопок газа, информации о пострадавших нет. Рассказываем подробности происшествия.

Фото: Ольга Смольская/ТАСС

Никто не пострадал?

Во Владикавказе в супермаркете "Магнит" ранним утром 12 февраля произошел взрыв. Здание магазина на улице Гагкаева сложилось как карточный домик. Вокруг него в первые минуты поднялся огромный столб пыли. Помимо супермаркета, в здании также были офисы и вещевые магазины. От ударной волны частично выбило стекла в соседних жилых домах.

По предварительным данным, причиной происшествия стал взрыв бытового газа. К этому могла привести неисправность газового оборудования, вследствие чего и произошла утечка, сообщил источник в правоохранительных органах. На место ЧП прибыли 120 человек и 25 единиц техники, в том числе кинологи.

В ходе спасательных работ обнаружен один человек, он не пострадал, в настоящее время с ним работают сотрудники правоохранительных органов. По предварительным данным, поступающим от специалистов, характер взрыва говорит о том, что произошла утечка газа.
Ирбек Томаев
заместитель председателя правительства Северной Осетии

Для выяснения обстоятельств взрыва ретейлер "Магнит" сотрудничает с правоохранителями, сообщили в компании. Там отметили, что, по имеющимся у них данным, на момент ЧП в здании не было покупателей, не пострадали и сотрудники магазина.

"В трехэтажном здании с цоколем компания арендовала помещение для "Магнит Косметик", а магазин "Магнит" был в собственности ретейлера. Компания не имела доступа в иные помещения торгового центра, в том числе в цокольном этаже, где, предположительно, велись строительные работы", – заявили в пресс-службе.

"Под утро заснул и проснулся от взрыва"

Сотрудник ювелирного магазина, который находился в здании, после взрыва смог самостоятельно выбраться из-под завалов. Выживший 33-летний мужчина также сообщил, что в супермаркете и в других магазинах, вероятно, больше никого не было.

Под утро заснул и проснулся от взрыва, как-то выполз оттуда. Врачи осмотрели меня, все хорошо. Не думаю, что в здании мог еще кто-то находиться.
Зураб Зассеев
выживший ювелир

"Ювелир, который находился в момент взрыва здания, родился в рубашке. Он сам вылез из-под завалов, и никаких абсолютно повреждений у него не было, лишь одна небольшая царапина на пальце. Это удивительно", – заявили в пресс-служба Минздрава республики.

Местные следователи по факту ЧП уже начали проверку. Спасатели продолжают разбор завалов.

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