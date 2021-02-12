Видео: Москва 24

Появилось видео первых минут после взрыва во Владикавказе. На кадрах видно, как в небо поднимается огромный столб пыли.

О происшествии стало известно в пятницу утром. Сообщалось, что взрыв произошел в супермаркете "Магнит". Как рассказали в МВД по Северной Осетии, здание сложилось как карточный домик.

В Минздраве региона отмечают, что под завалами могут находиться люди. При этом в региональном главке МЧС заявили, что в настоящий момент подтвержденных данных о пострадавших в результате взрыва нет.

Также, по предварительным данным, дома, находящиеся вблизи супермаркета, повреждений не получили.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. Предварительной причиной ЧП региональные власти назвали взрыв газа.