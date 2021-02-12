Во Владикавказе прогремел взрыв в супермаркете

12 февраля, 08:45
Во Владикавказе рано утром произошел взрыв в супермаркете. От здания ничего не осталось, оно сложилось как карточный домик, образно сообщили в МВД Северной Осетии. В соседних домах взрывной волной выбиты стекла в окнах.
Пока сообщается об одном возможном пострадавшем – охраннике, который находился внутри магазина. Посетителей еще не было – магазин открывается в 9 утра, а взрыв прогремел в 7:28 по местному времени. Тем не менее в Минздраве республики не исключают, что под завалами могут находиться несколько человек.
К месту взрыва уже прибыли экстренные службы, вокруг разрушенного здания выставили оцепление. В настоящее время спасатели разбирают обломки.
Предварительной причиной ЧП называют взрыв газа. Сообщается, что в подвале супермаркета хранились кислородные баллоны. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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