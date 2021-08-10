В Минздраве рассказали о состоянии детей, отравившихся в поезде Мурманск – Адлер

10 августа СК задержал директора, повара и официанта вагона-ресторана поезда Мурманск – Адлер, в котором отравился 91 ребенок. По факту происшествия ведомство возбудило уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ. Известно, что перед массовым отравлением все дети ужинали в вагоне-ресторане. Все пострадавшие доставлены в больницы Краснодарского края. Подробности происшествия читайте в нашем материале.



Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Отравились после ужина

Дети и их сопровождающие направлялись в детские оздоровительные лагеря Туапсинского района. Всего в группе было 24 взрослых и 246 несовершеннолетних. О массовом отравлении стало известно днем 7 августа. С поезда № 226 Мурманск – Адлер госпитализировали 19 детей и двоих взрослых с симптомами кишечной инфекции. Еще 15 детей, у которых выявили признаки отравления, оставались в поезде – их планировалось отправить на медосмотр по прибытии в пункт назначения.

Спустя сутки число госпитализаций увеличилось до 91 человека. Стало известно, что накануне отравления все дети ужинали в вагоне-ресторане поезда, в котором направлялись к морю. В тот вечер там подавали курицу, рис и салат. Вскоре после ужина у детей появились рвота и жидкий стул.

По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело, прокуратура проводит проверку.





пресс-служба московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей").

Для расследования инцидента собрана следственно-оперативная группа, в которую вошли представители Мурманского, Ростовского, Северного и Краснодарского следственных отделов. Ситуацию под свой личный контроль взяла руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Также РЖД проводит собственное расследование обстоятельств и причин происшествия.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вышли на работу больными

В поезде провели обыски, взяли пробы воды и пищи, а также дезинфицирующих средств, у сотрудников вагона-ресторана взяли анализы. По данным источника, в рамках расследования в вагоне-ресторане обнаружили продукты с истекшим сроком годности, гнилые овощи и хлеб. Также пришлось отстранить от работы одного из сотрудников вагона из-за отказа сдать анализы.

Как сообщили в Роспотребнадзора, причиной отравления детей в вагоне-ресторане стал норовирус второго типа.





пресс-служба Роспотребнадзора Это острая кишечная инфекция, возбудителем которой является один из разновидностей энтеровирусов. Она же была обнаружена у официанта и повара вагона-ресторана.

Позже задержали директора, повара и официанта вагона-ресторана поезда Мурманск – Адлер. Следователи предполагают, что сотрудники вагона-ресторана знали о наличии у них инфекции, но при этом продолжили работу. В то же время директор поезда не обеспечила соблюдение санитарных норм, не провела медобследование своих сотрудников перед выходом на работу.

Задержанных подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушении санитарно-эпидемиологических правил.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Состояние детей

Детей, отравившихся в поезде, направили в больницы Белореченска и Апшеронска Краснодарского края, а также в Туапсинскую районную больницу № 1. Туда направили всех пациентов с симптомами заболевания. Несовершеннолетние находились в состоянии легкой и средней тяжести.

Дети, которые не пострадали, доехали до санитарно-оздоровительных лагерей, в которые направлялись. Уже 9 августа к ним присоединились первые выздоровевшие. Об этом сообщила главный врач городской детской поликлиники № 1 Петрозаводска Надежда Дрейзис на своей странице в соцсетях. По поручению главы Карелии она отправилась в Краснодарский край и побывала во всех больницах, куда направляли пострадавших детей.





Надежда Дрейзис главный врач городской детской поликлиники № 1 Наконец можно подвести окончательные итоги этого очень непростого дня: четыре ребенка из Карелии выписаны из больницы Туапсе, вместе с сопровождающими поехали в лагерь. Надеюсь, завтра количество выписываемых увеличится

С ее слов, новые выписанные пациенты могут пополнить оздоровительные лагеря уже в предстоящую пятницу. Как отмечает врач, перед выпиской после перенесенного норовируса у пациентов должны взять контрольные анализы.

"В Белореченской больнице уже у детей взяли этот контроль, результаты будут завтра. В Туапсе берут сегодня, соответственно, результаты будут позже. В Апшеронской больнице анализы возьмут в четверг, результаты будут в пятницу", – рассказала Дрейзис.

Она попросила всех набраться терпения, а также отметила, что остается на связи со всеми врачами, которые занимаются юными пациентами из Карелии.

В медицинских учреждения остается 51 ребенок с признаками кишечной инфекции, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава РФ. Состояние всех детей оценивается как удовлетворительное.

