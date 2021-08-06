Глава села рассказал, как задерживали подозреваемого в убийстве семьи в Хакасии

В Хакасии 35-летний мужчина задержан по подозрению в убийстве семьи из пяти человек, в том числе ребенка. Преступником оказался мужчина, который совсем недавно освободился из тюрьмы за подобное преступление. Расскажем все последние подробности.



Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Хотел отомстить

Убийство произошло 5 августа в селе Джирим Ширинского района. Жертвами местного жителя стали хозяйка дома, ее муж, сын, маленькая внучка, а также брат мужа. В региональном главке Следственного комитета сообщили, что на их телах были обнаружены колото-резаные раны.

Мужчину задержали местные жители. Он уже дал признательные показания. По данным следствия, мужчина пошел на преступление, чтобы отомстить 30-летней местной жительнице, с которой поддерживал отношения на протяжении двух месяцев. Ранее она сказала ему, что больше не хочет встречаться, и мужчина решил отомстить, убив членов ее семьи, сообщили в СК.





главное следственное управление Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия В утреннее время 5 августа 2021 года на почве возникших личных неприязненных отношений, желая причинить женщине моральные страдания и горе, злоумышленник в момент ее отсутствия пришел в дом, где проживала ее семья, и причинил ножевые ранения 56-летней хозяйке дома, ее 58-летнему сожителю, 19-летнему сыну, 8-летней внучке и 58-летнему брату-близнецу сожителя.

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии. По ходатайству следствия обвиняемый заключен под стражу на два месяца.

По официальным данным, преступник ранее был судим за убийство и грабеж. В феврале 2021 года его освободили из мест лишения свободы. Позже выяснилось, что в течение трех лет он должен был находиться под надзором на территории Омской области. В пресс-службе управления МВД по региону сообщили, что мужчина ввел в заблуждение сотрудников относительно своего места жительства и пребывания.

"По указанному им адресу в городе Омске он никогда не проживал, родственников и знакомых не имел. В ходе работы по установлению его местонахождения сотрудниками полиции направлялись соответствующие запросы, отрабатывался возможный круг общения, но место его фактического нахождения установлено не было", – рассказали в ведомстве.

Руководство УМВД по Омской области проведет служебную проверку действий должностных лиц, которые несли ответственность за розыск бывшего заключенного. Если их вина будет доказана, их привлекут к ответственности, добавили в управлении.

В пресс-службе УФСИН по Туве, где убийца отбывал наказание, рассказали, что за полгода он сообщил администрации колонии, что после освобождения планирует проживать в Омске у своей сестры.

По данным ФСИН, административный надзор за мужчиной был установлен в декабре 2020 года, о чем администрация колонии дважды проинформировала органы внутренних дел Омска.

По ситуации в Хакасии также возбуждено уголовное дело о халатности, рассказали в прокуратуре республики. В пресс-службе ведомства пояснили, что сотрудники районного отделения МВД не приняли мер к постановке обвиняемого на учет и не провели с ним профилактическую работу.



Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Сбили его на машине

Убийцей оказался 35-летний Федор Панов. Село Джирим для него родное, он вернулся туда совсем недавно после отбытия срока. Глава Ширинского района Сергей Зайцев сообщил, что за предыдущее убийство мужчина отсидел в тюрьме 18 лет. По его словам, оно тоже произошло в Джириме.





Сергей Зайцев глава Ширинского района Этот человек 18 лет назад уже зарезал семью одну – женщину и дочь. Только вышел – и по новой.

Местные жители рассказали СМИ, что поначалу побаивались Панова, однако попытались ему помочь адаптироваться к жизни после тюрьмы. Люди помогали ему вещами, мебелью и продуктами. Сообщается, что он устроился работать пастухом в местный совхоз, однако через полмесяца решил бросить занятие.

По информации источников, возлюбленную Панова, из-за которой могло произойти убийство, зовут Марина. Сообщается, что из села она уехала на заработки. По данным СМИ, о расставании девушка сообщила Панову по телефону. После этого он якобы выпивал всю ночь, а рано утром принял решение отомстить возлюбленной.

"Прошел мимо нашего участка, на котором в тот момент работала моя мама. Она мельком взглянула на него и очень удивилась, куда это он так рано. Но не могла даже представить, что будет дальше", – вспоминает в беседе с РИА Новости сосед погибшей семьи Александр.

Как сообщают источники, после зверской расправы Панов сам позвонил девушке и рассказал ей о случившемся во всех подробностях.

"Просто шок. Марина не в адеквате. Из лекарств только нашатырь. Приехала скорая, поставили укол. Из семьи у нее сейчас остались брат и две сестры. Муж, но неизвестно, будут они жить дальше вместе или нет", – рассказала сайту "Комсомольская правда" подруга девушки.

СМИ со ссылкой на местных жителей сообщают, что после убийства мужчина решил сходить в баню, чтобы смыть с себя кровь и отвести подозрение. Там же якобы лежали тела убитых. Затем рецидивист, предположительно, пытался ворваться в другие дома, но ему не открыли.





Александр Капран глава сельского поселения За ним погнались двое. Сбили его на машине, скрутили руки, прижав к земле, позвонили мне, а я уже вызвал участкового.

Очевидцы сообщают, что в момент задержания Панов буквально лаял на людей и угрожал убить всех после выхода на свободу. По словам главы сельского поселения, старший сын убитой хозяйки дома хотел учинить самосуд над извергом.

"Говорю ему: ну убьешь ты сдуру Панова – сядешь, а как же твоя семья?" – вспоминает Капран.

Родственница убитой семьи рассказала, что для нее и близких случившееся стало шоком.

"Семья очень хорошая, воспитывали внучку, сына своего. Все у них было хорошо, они всегда были очень дружные, любили своих детей", – поделилась она.

Соседи утверждают, что в семье иногда выпивали, но всегда вели себя спокойно. Однако, по данным СМИ, некоторое время семья состояла на учете как неблагополучная.

