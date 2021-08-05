Уголовное дело возбуждено по факту убийства семьи из пятерых человек в Хакасии

15:26
Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ
Следственный комитет РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудил уголовное дело по факту убийства семьи из пятерых человек. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Как уточняется, дело возбуждено по статье "Убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии".
Отмечается, что в настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Трагедия произошла в селе Джирим Ширинского района Хакасии. По подозрению в убийстве хозяйки дома, ее супруга, сына, малолетней внучки и брата супруга был задержан ранее судимый житель Ширинского района 1985 года рождения.
Глава района Сергей Зайцев рассказал, что подозреваемый ранее был осужден на 18 лет за расправу над матерью с дочкой. По его словам, мужчина недавно вышел на свободу.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: