Уголовное дело возбуждено по факту убийства семьи из пятерых человек в Хакасии

Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ

Следственный комитет РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудил уголовное дело по факту убийства семьи из пятерых человек. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как уточняется, дело возбуждено по статье "Убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии".

Отмечается, что в настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.



Трагедия произошла в селе Джирим Ширинского района Хакасии. По подозрению в убийстве хозяйки дома, ее супруга, сына, малолетней внучки и брата супруга был задержан ранее судимый житель Ширинского района 1985 года рождения.

Глава района Сергей Зайцев рассказал, что подозреваемый ранее был осужден на 18 лет за расправу над матерью с дочкой. По его словам, мужчина недавно вышел на свободу.