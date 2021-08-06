Обвиняемого в убийстве семьи в Хакасии арестовали на 2 месяца

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Обвиняемый в убийстве семьи из пяти человек в Хакасии Федор Панов арестован на 2 месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верховного суда Хакасии.

"В отношении Панова избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца", – говорится в сообщении.

До этого обвиняемый дал признательные показания. Трагедия произошла 5 августа. По данным следствия, поводом стал конфликт с 30-летней местной жительницей.

"Накануне трагедии женщина сообщила злоумышленнику о том, что больше не желает с ним встречаться. <...> На почве возникших личных неприязненных отношений, желая причинить женщине моральные страдания и горе, злоумышленник в момент ее отсутствия пришел в дом, где проживала ее семья, и причинил ножевые ранения", – говорится в сообщении.

В результате хозяйка дома, ее супруг, сын, малолетняя внучка и брат супруга скончались на месте.