Восстановлено движение трамваев на улице Академика Королева после ДТП

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Восстановлено движение трамваев на улице Академика Королева после дорожно-транспортного происшествия (ДТП). Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

ДТП произошло около 18:20 по московскому времени в районе остановки "Аргуновская улица". По предварительным данным ведомства, водитель трактора не уступил дорогу трамваю, из-за чего произошел сход первой и второй тележек трамвайного вагона. В аварии никто не пострадал.

В результате на Академика Королева задерживали движения трамваев № 11, 17 и 25, а также изменили маршруты курсирования. СМИ писали, что предварительная проверка установила, что в момент аварии в трамвае находились 10 человек, их оперативно эвакуировали.

Ранее в столичной Госавтоинспекции сообщили, что водитель автомобиля "Тойота" сбил человека на моноколесе на Ленинградском проспекте. В результате ДТП мужчина 1988 года рождения скончался на месте от полученных травм.