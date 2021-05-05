Сестра погибшей блогерши из Екатеринбурга рассказали о ее взаимоотношениях с мужем

В лесу под Екатеринбургом случайно обнаружили тело девушки. По данным СМИ, погибшей оказалась блогерша Кристина Журавлева. Подозрения о ее исчезновении появились еще в начале апреля: она перестала вести соцсети, выходить на связь, тогда подписчики и знакомые забили тревогу. Сообщается, что к пропаже девушки мог быть причастен ее муж, возбуждено уголовное дело. Рассказываем детали загадочной смерти.

"Следов криминала не было"

По данным СМИ, неподалеку от города Арамиля (Свердловская область) нашли тело девушки, предположительно 28-летней блогерши Кристины Журавлевой, которая пропала еще в начале апреля.



Кристина Журавлева – известный Instagram-блогер из Екатеринбурга с аудиторией около 60 тысяч человек. Она рассказывала о моде и делилась с подписчиками фото в стиле lifestyle. Кроме того, девушка занималась продвижением других аккаунтов.



Начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что 16 апреля девушку случайно обнаружил водитель легкового автомобиля, который ехал по трассе в сторону Екатеринбурга. Мужчина остановился по нужде.





Валерий Горелых начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Отошел метров 10 от дороги и увидел лежащую на земле девушку. Она была одета в спортивный костюм. Девушка не подавала признаков жизни, но визуально следов криминала на ней не было.

Он уточнил, что установить личность девушки получилось только спустя несколько недель, поскольку ни полиция, ни поисковые отряды о пропаже не знали. Родственники и близкие, по словам Горелых, никуда не обращались.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", сообщил СМИ старший помощник руководителя регионального Следственного комитета Александр Шульга. "СК разбирается в обстоятельствах гибели. Проводится экспертиза, выполняются допросы и иные мероприятия", – сказал он.

В свою очередь, Горелых добавил, что полицейские устанавливают круг знакомых погибшей и выясняют, были ли у нее конфликты в семье. Точная причина смерти пока не установлена.

В семье были конфликты?

Подруга блогерши Вероника о пропаже узнала в середине апреля, когда девушка перестала выходить на связь в соцсетях и мессенджерах.

"Сразу возникли подозрения, потому что ее работа напрямую связана с регулярным появлением в социальных сетях. Странно, когда человек с таким количеством подписчиков, который еще ведет другие аккаунты, вдруг резко перестает хоть как-то себя проявлять", – объяснила Вероника журналистам.

Она добавила, что Кристина была замужем. "Муж ее был неразговорчивый. Никогда себя особо ярко не проявлял, при личных встречах мне казалось, что у них все было хорошо", – поделилась она.

Двоюродная сестра блогерши Алена в беседе с порталом Е1.RU также отметила, что муж погибшей – тихий и спокойный человек. "Они всегда только вдвоем. Если где-то появляются – только вдвоем", – объяснила девушка.

В свою очередь, друзья Кристины, пытаясь выяснить хоть что-то, дозвонились до девушки.





Вероника подруга Кристины Трубку взял муж, который сказал, что Кристина от него ушла и не хочет, чтобы ее искали. Меня очень интересует, почему человек пропал месяц назад и нигде об этом ничего не было.

Мужчина также говорил, что пропадать – это в стиле Кристины, а после начал придумывать, что она в Москве, цитирует еще одну подругу погибшей Елену Малахину сайт "Комсомольской правды".

Известно, что пара жила в поселке Первомайском Сысертского района, где они построили коттедж. Их соседи рассказали, что молодые люди особо ни с кем не общались, время проводили вдвоем и были тихими. Местным жителям Кристина запомнилась доброжелательной девушкой.

По словам соседей, никто не видел, чтобы супруги ругались. "На людях ничего такого ни разу не видели. Если бы что-то было, то уже весь поселок бы знал. А за дверьми-то не видно", – сказал один из мужчин.

Однако знакомые блогерши заявили журналистам, что у супругов в последнее время были конфликты. Мужчина был в затруднительном материальном положении, не мог устроиться на работу, пишут СМИ.





знакомый Кристины Последнее время он не работал. Пытался подзаработать в такси, но однажды во время смены уснул за рулем и разбил машину. Кристине пришлось брать кредиты, влезать в долги, чтобы расплатиться за мужа.

Так погибшая задолжала 650 тысяч рублей 19 банкам, по данным СМИ, и признана банкротом.

Вместе с тем, по словам местных, недавно в поселок приезжала полиция, правоохранители опрашивали соседей. С ними в наручниках был и предположительно муж девушки.

Источник портала URA.RU, который знаком с ходом расследования, рассказал, что одной из основных версий смерти блогерши является семейная ссора. Якобы муж либо выгнал жену из машины, либо она ушла от него сама. И, возможно, Кристина погибла от переохлаждения.

"Сейчас следователи завели уголовное дело по факту убийства, фигурантов в расследовании нет. Обвинять в убийстве мужа Журавлевой основания нет, однако криминальный контекст есть. Супруг задержан после взятия анализа крови на наркотики и освободится из-под административного ареста в первой декаде мая", – пояснил собеседник.

Примерно в то же время появятся и результаты исследований тела погибшей блогерши, подытожил источник.