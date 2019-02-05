Почему эвакуируют десятки тысяч москвичей

Для некоторых жителей Москвы вторник стал незапланированным выходным. Из-за анонимных сообщений о "минировании" людей эвакуировали по всему городу из более 100 объектов – торговых центров, университетов, школ и детских садов. К счастью, пока ни одна из угроз взрыва не подтвердилась. Горожане рассказали порталу Москва 24, как эвакуировались после звонков телефонных террористов.

Фото: ТАСС/Ярослав Чингаев

С конца января злоумышленники успели "заминировать" десятки зданий в Московской области, Самаре, Волгограде, Брянске, Великом Новгороде, Астрахани, Петрозаводске, Мурманске и Архангельске. В Великом Новгороде пришлось отменить занятия в школах и отпустить учеников домой. А в Петрозаводске эвакуировали сотрудников из здания администрации города. В Новосибирске за день были эвакуированы пациенты сразу четырех больниц.

"День насмарку"

Пока сотрудники правоохранительных органов и кинологи проверяют здания, эвакуированные горожане делятся в интернете впечатлениями от пережитого. "В ТРЦ Колумбус на Пражской приблизительно в 13.10 включили пожарную тревогу и эвакуировали посетителей. Причину не объясняют, с парковки перестали выпускать машины, потребовали оставить и выходить пешком наружу. Скорая, полиция и МЧС прибыли на место. Ждем развития событий", – написал "ВКонтакте" Артем.

Порталу Москва 24 мужчина посетовал, что на протяжении нескольких часов не может забрать из подземного паркинга свой автомобиль. По его мнению, сама эвакуация прошла организованно, но многие автовладельцы недовольны. "День пошел насмарку", – констатировал мужчина.

Москвичка Ирина решила сходить в кинотеатр на фильм "Стекло". Во время сеанса зрителей оповестили о необходимости покинуть здание. "Я поспешила к выходу, свет в зале не включился, оповещение по громкости было почти как фильм. Про возврат денег за неудавшийся просмотр я в последнюю очередь подумала. Что могу сказать, удовольствие ниже среднего", – делится она.

Александр с друзьями решил сходить в торговый центр у метро "Университет". Ребята успели добраться как раз к эвакуации. Его знакомый Даниил уточнил, что спустя какое-то время полиция уехала, людям разрешили зайти обратно в ТЦ. При этом доступ к парковкам по-прежнему был перекрыт.

Сергею повезло меньше. Мужчина работает в одном из небоскребов Москва-Сити. После объявления тревоги ему пришлось пешком спускаться более 20 этажей. "Времени я потерял немного. Но меня не покидал вопрос, каково было тем гражданам, которым пришлось спускаться с 50 этажа и выше", – поделился Сергей. Он добавил, что, несмотря на эвакуацию, его рабочий день удался: у мужчины есть возможность работать удаленно.

А некоторые эвакуированные жители столицы воспользовались заминкой и отправились в близлежащие кафе.

Татьяне пришлось поволноваться: в 12.00 ей позвонила классная руководительница сына с просьбой его забрать из-за эвакуации и проверок в школе. Уже через полчаса женщина забрала ребенка. К счастью, она в декрете, поэтому отпрашиваться с работы не пришлось, в отличие от других мам.

Студентка РГГУ Варвара учится на вечернем отделении. После звонка о "минировании" представители университета обзвонили учеников и сообщили, что вечерние пары отменяются.

Невозможно остановить

Фото: ТАСС/Ярослав Чингаев

Все опрошенные порталом Москва 24 эксперты сходятся в одном: с телефонным терроризмом практически невозможно бороться. "Надежных способов борьбы с сумасшедшими и хулиганами, к сожалению, пока не придумали. Всегда такие люди будут появляться. Но лучше один раз эвакуировать по ложному звонку, чем потом жалеть, что не среагировал на действительно достоверную информацию о заложенной бомбе. Поэтому спецслужбы всех стран предпочитают временно причинить неудобства людям, чем позволить им погибнуть", – сказал эксперт в области безопасности Александр Власов.

По его словам, сейчас телефоны злоумышленников стараются как можно скорее отслеживать. Если выясняется, что человек ранее уже "был замечен в подобных шутках", то его сообщение, конечно, проверят, но также вышлют к нему группу сотрудников для задержания. Часто за звонками стоят студенты, не желающие сдавать сессию, или школьники, которые не хотят выходить учиться после каникул.

Согласно 207 статье УК РФ, заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве или поджоге наказывается штрафом от двухсот до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев. Злоумышленнику также могут ограничить свободу до трех лет или приговорить к принудительным работам на срок от двух до трех лет.

Согласно 207 статье УК РФ, заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве или поджоге наказывается штрафом от двухсот до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев. Злоумышленнику также могут ограничить свободу до трех лет или приговорить к принудительным работам на срок от двух до трех лет.



Согласно сообщениям СМИ, некоторые московские "минеры" звонили с территории Украины. "Тут есть два варианта. Либо кто-то хотел скрыть свой реальный адрес и замаскировался через украинского провайдера, либо действительно звонили не вполне адекватные люди из нашей бывшей братской республики", – заметил Власов.

Не впервой

Фото: ТАСС/Ярослав Чингаев

Во второй половине 2017 года по России прокатилась аналогичная волна "минирований". Некоторые вызовы тоже поступили с территории Украины. По информации главы ФСБ РФ Александра Бортникова, за год ущерб от массовых анонимных сообщений о бомбах составил порядка 300 миллионов рублей. В одной только Москве ущерб от действий так называемых телефонных террористов составил 150 миллионов рублей.

"Во-первых, это затраты на выезд дежурной тревожной бригады на место предполагаемого минирования – саперов, поисковиков и всех остальных. Кроме того, торговые центры вынуждены прервать торговлю. Из-за этого они упускают выгоду, а потом не могут оплатить налоги. По нашему законодательству пока это (заведомо ложное сообщение о минировании. – М24) расценивается как хулиганство. Но если будет доказан экономический ущерб, то дело можно переквалифицировать по более суровой статье", – считает Власов.

В свою очередь, руководитель центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, военный эксперт, полковник в отставке Александр Жилин убежден в том, что законодательство по отношению к "минерам" следует ужесточить.

"Мы имеем дело с организованным терроризмом. Это не хулиганство. Злоумышленники отвлекают силы и средства национальной безопасности. Пока люди выезжают по ложному вызову, где-то что-то может произойти. Нагрузка на наши спецслужбы просто колоссальная. Когда в разных регионах целые города становятся на уши – это и затраты, и психологическое давление на людей, которые занимаются национальной безопасностью. Поэтому нужно это приравнять к террору и судить по соответствующей статье. Люди должны понимать, что совершают серьезное преступление", – заключил эксперт.