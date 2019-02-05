Более 50 тысяч человек эвакуировали в Москве и области из-за угроз взрывов

Более 150 объектов в Москве и области проверяют после анонимных сообщений об угрозах взрывов, сообщает ТАСС. Эвакуированы уже более 50 тысяч человек.
В столице анонимные сообщения о минировании поступили в адрес свыше 100 объектов, в Подмосковье – свыше 50. В их числе школы, высшие учебные заведения, торговые центры, бизнес-центры, управы, офисные здания и больницы.
В частности, полиция проверяет Дом правительства Московской области, башню "Город столиц" в "Москва-Сити", торговый центр "Водный", здание художественно-промышленной академии имени Строганова, Российский государственный аграрный университет (РГАУ) имени Тимирязева.
Более половины из всех этих объектов уже проверены. Ни один вызов не подтвердился. Источники в правоохранительных органах сообщают, что сообщения об угрозе взрыва поступают по электронной почте рассылкой, причем все они содержат примерно одинаковый текст.
Ранее сообщалось, что анонимное сообщение о якобы заложенных бомбах поступало с территории Украины.
В начале 2019 года в крупных российских городах началась очередная волна сообщений и звонков о "минировании" административных зданий и социальных объектов, среди которых были торговые центры и кинотеатры.
Вместе с тем в ряде регионов РФ уже вторую неделю подряд из-за рубежа по электронной почте поступают массовые рассылки о "минированиях". Подобная ситуация была осенью 2017 года. Ни одно из этих сообщений подтверждено не было.
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