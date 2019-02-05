После звонков о "минировании" в Москве и области проверяют более 100 объектов

Число проверяемых после звонков о "минировании" объектов в Москве и области превысило 100, передает РИА Новости.
Как рассказали в экстренных службах, в Москве анонимные сообщения о минировании поступили в адрес 80 объектов, в Московской области – 25. В столице из-за анонимных угроз было эвакуировано более 9 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что правоохранители проверяют 66 зданий с массовым пребыванием людей в столичном регионе. Уточнялось, что в Москве проводятся проверки в 41 объекте, в Подмосковье – в 25. Среди них торговые центры и школы.
По предварительной информации, анонимное сообщение о якобы заложенных бомбах в 16 столичных зданиях поступало с территории Украины. Появились сведения о том, что неизвестные отправили по электронной почте послание о том, что в гостиничном комплексе, трех школах и торговом центре в разных районах столицы якобы заложена взрывчатка.
Речь идет о гостиничном комплексе доме № 3 в Ставропольском проезде, школах № 2121 на улице Таганрогская, № 498 на улице Народная, № 1234 на улице Большая Молчановка, комплексе "Город столиц" в "Москва-Сити", торговом центре "Кантемировский" на улице Кантемировская. На все объекты направили экстренные службы.
Из-за звонков о "минировании" в Москве и области проверяют уже более 100 объектов
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