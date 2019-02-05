Сообщения о "минированиях" в Москве поступали с Украины

По предварительной информации, анонимное сообщение о якобы заложенных бомбах в 16 столичных зданиях поступило с территории Украины.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города, всего в настоящий момент после анонимных звонков с угрозами "минирования" силовики проверяют около 50 торговых центров, школ и административных зданий. Эвакуированы почти пять тысяч человек.

Незадолго до этого в СМИ появилась информация, что во вторник, 5 февраля, неизвестные "заминировали" в столичном регионе в общей сложности около 30 объектов. В их числе торговые центры, районные управы, учебные заведения, а также аэропорт в Подмосковье.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, в настоящий момент во всех зданиях проводятся проверки. По словам источника, сообщения с угрозами взрыва поступили на электронную почту организаций. Отмечается, что среди "заминированных" – торговые центры "Водный" и "Интер-Север", а также здание художественно-промышленной академии имени Строганова.

Ранее сообщалось, что шестнадцать общественных и административных объектов с массовым пребыванием людей проверяют в Москве после анонимных сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах. Среди них 12 торговых центров, одна школа и три административных здания.

В начале 2019 года в крупных российских городах началась очередная волна сообщений и звонков о "минировании" административных зданий и социальных объектов. Подобная ситуация была осенью 2017 года.

В Москве и Подмосковье в течение нескольких недель массово эвакуировали общественные здания после анонимных звонков о минировании. В конце сентября 2018 года эвакуировали посетителей шести торговых центров в Москве и Химках.