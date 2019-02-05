После звонков о "минировании" в Москве и области проверяют 66 объектов

Фото: Айдар Бикмаев

Правоохранители проверяют 66 зданий с массовым пребыванием людей в Москве и области после анонимных сообщений о заложенных взрывных устройства, передает РИА Новости.

В столице проводятся проверки в 41 объекте, в Московской области — в 25. Среди них торговые центры и школы. Уже эвакуированы более восьми тысяч человек.

Ранее сообщалось, что анонимное сообщение о якобы заложенных бомбах в 16 столичных зданиях поступило с территории Украины.

Появились также сведения о том, что неизвестные отправили по электронной почте послание о том, что в гостиничном комплексе, трех школах и торговом центре в разных районах столицы якобы заложена взрывчатка.

Речь идет о гостиничном комплексе доме № 3 в Ставропольском проезде, школах № 2121 на улице Таганрогская, № 498 на улице Народная, № 1234 на улице Большая Молчановка, торговом центре "Кантемировский" на улице Кантемировская. По всем адресам направлены экстренные службы.

В январе в городах России началась очередная волна сообщений и звонков о "минировании" административных зданий и социальных объектов. Подобная ситуация была осенью 2017 года.