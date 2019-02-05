Почти 50 ТЦ, школ и других зданий проверяют в Москве и области после звонков о минировании

Около 50 торговых центров, школ и административных зданий проверяют силовики в Москве и Подмосковье после анонимных звонков с угрозами "минирования". Эвакуировано почти 5 тысяч человек, передает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

В Московской области угрозы взрывов получили 20 объектов с массовым пребыванием людей, в Москве их 29. По предварительной информации, анонимное сообщение о якобы заложенных бомбах в 16 столичных зданиях поступило с территории Украины.

Появились также сведения о том, что неизвестные отправили по электронной почте послание о том, что в гостиничном комплексе, трех школах и торговом центре в разных районах столицы якобы заложена взрывчатка.

Речь идет о гостиничном комплексе доме № 3 в Ставропольском проезде, школах № 2121 на улице Таганрогская, № 498 на улице Народная, № 1234 на улице Большая Молчановка, торговом центре "Кантемировский" на улице Кантемировская. По всем адресам направлены экстренные службы. Согласно другим данным, школу № 498 эвакуировали из-за пожара.