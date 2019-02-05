Школу эвакуировали в центре Москвы из-за пожара

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В центре Москвы недалеко от станции метро "Таганская" из здания школы эвакуировали около 800 человек из-за пожара, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

"После сообщения о пожаре в здании школы номер 498 на Народной улице из здания эвакуировали 780 детей и персонал", – сказал собеседник агентства.

Сотрудники экстренных служб уже прибыли на место.

Как сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, неизвестные отправили по электронной почте сообщения о том, что в гостиничном комплексе, трех школах и торговом центре в разных районах столицы якобы заложена взрывчатка.

Неизвестные сообщили, что взрывчатка якобы заложена в гостиничном комплексе в Ставропольском проезде, доме номер 3, школе номер 2121 на улице Таганрогская, школе номер 498 на улице Народная, школе номер 1234 на улице Большая Молчановка, а также в торговом центре "Кантемировский" на улице Кантемировская.

По данным собеседника агентства, по всем адресам направлены экстренные службы.