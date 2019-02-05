Школу эвакуировали в центре Москвы из-за пожара

В центре Москвы недалеко от станции метро "Таганская" из здания школы эвакуировали около 800 человек из-за пожара, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
"После сообщения о пожаре в здании школы номер 498 на Народной улице из здания эвакуировали 780 детей и персонал", – сказал собеседник агентства.
Сотрудники экстренных служб уже прибыли на место.
Как сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, неизвестные отправили по электронной почте сообщения о том, что в гостиничном комплексе, трех школах и торговом центре в разных районах столицы якобы заложена взрывчатка.
Неизвестные сообщили, что взрывчатка якобы заложена в гостиничном комплексе в Ставропольском проезде, доме номер 3, школе номер 2121 на улице Таганрогская, школе номер 498 на улице Народная, школе номер 1234 на улице Большая Молчановка, а также в торговом центре "Кантемировский" на улице Кантемировская.
По данным собеседника агентства, по всем адресам направлены экстренные службы.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.