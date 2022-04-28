Как удалось освободить летчика Ярошенко из тюрьмы в США

27 апреля российский летчик Константин Ярошенко вернулся на родину, проведя более 10 лет в американской тюрьме по обвинению в контрабанде наркотиков. Его обменяли на осужденного в России бывшего морского пехотинца США, студента из Техаса Тревора Рида, отбывавшего срок в мордовской колонии за нападение на полицейских в Москве. Вспоминаем, как развивались события, которые привели к освобождению Ярошенко.



"Три агента круглые сутки были"

Фото: из семейного архива/ТАСС

Российского летчика Константина Ярошенко задержали в Либерии в 2010 году. Операцию провели сотрудники Управления США по борьбе с распространением наркотиков совместно с местной полицией. Россиянину вменяли обвинение в сговоре с целью контрабанды кокаина. По версии американских властей, конечной точкой маршрута в международной преступной схеме транспортировки запрещенных веществ должен был стать Нью-Йорк.

Из Либерии Ярошенко тайно депортировали в США, где в 2011 году приговорили к 20 годам лишения свободы. Вспоминая эти события, россиянин рассказал, что его пытали.





Константин Ярошенко освобожденный россиянин Очень сильно прессовали в Либерии перед тем, как выдать США. Комната пыток не для слабонервных, только в фильмах ужасов такое бывает... Три агента круглые сутки были. Это пережить очень тяжело. Не давали воды.

Также летчик подчеркнул, что его похитили, а не арестовали. По словам Ярошенко, последнее предполагает некую официальную процедуру, но ее не было. "Меня привезли в американский суд на Манхэттене и сказали, что я арестован. Позвольте, а как я здесь оказался? Почему вы не уведомили власти РФ, нарушив все возможные международные законы и конвенции?" – сказал он.

В ходе судебных разбирательств россиянин отказался признавать себя виновным. Оказавшись за решеткой в США, он неоднократно жаловался на условия содержания, а также на ухудшение состояния здоровья. На этом фоне защита Ярошенко не раз просила американские власти освободить его, но безрезультатно.

Все это время российская сторона работала над тем, чтобы вернуть россиянина на родину. В частности, делала запросы об экстрадиции и помиловании. Также обсуждался вопрос обмены заключенными. 27 апреля 2022 года официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российские власти обменяли Ярошенко на осужденного в РФ американского гражданина Тревора Рида.





Константин Ярошенко освобожденный россиянин Что со мной сделали власти США за эти 12 лет с момента похищения, с момента пыток, и отношение ко мне в американских тюрьмах было не самое лучшее.

Бывший морской пехотинец, студент из Техаса прилетел в Москву в мае 2019 года в гости к своей русской девушке. В августе, будучи нетрезвым, он поссорился на улице с двумя женщинами, после чего оказал сопротивление полицейским, которые прибыли на вызов утихомирить его. Когда американца посадили в машину, чтобы доставить в отдел, он ударил одного правоохранителя и напал второго, находившегося за рулем. В 2020 году Рида осудили на девять лет лишения свободы. Он отбывал заключение в одной из мордовских колоний.



"Тебя возвращают"

Константин Ярошенко признался, что узнал о предстоящем обмене во время телефонного разговора с женой 22 апреля. "Она чуть ли не плача говорит: "Какой размер у тебя рубашки и штанов?" Я говорю: "Что такое случилось?" Она сильно переживает, волнуется и говорит: "Тебя возвращают". Я, честно говоря, сам не поверил", – рассказал он.

Операция обмена заключенными прошла 27 апреля на территории Турции, о чем рассказал отец американского студента Джоуи Рид.





Джоуи Рид отец экс-морпеха США, студента Тревора Рида Они прилетели в Турцию, <....> потом американский самолет встал рядом с российским и двоих заключенных одновременно провели мимо друг друга, прямо как в кино.

Сразу после освобождения Ярошенко заявил, что его "двенадцать лет ни за что" продержали в заключении. В этот же день он прибыл в Москву, где встретился с женой и дочерью. Комментируя обвинения американской стороны в контрабанде наркотиков, летчик отметил, что его подставили. Со слов Ярошенко, перед задержанием в Либерии ему предложили перевезти дипломатическую почту. Как позже выяснилось, это была спланированная операция американских спецагентов по его задержанию.

"Мне предложили, и то обходным путем, возможность, если я могу перевезти дипломатическую почту Либерии. Все, не более того. Тем более я поехал в Либерию не для каких-то переговоров, а я приехал на осмотр самолета", – уточнил он.

Адвокат россиянина Алексей Тарасов назвал обмен "пасхальным чудом". По его словам, работа над этим велась долгое время. Однако до последнего момента не было полной уверенности, что обмен состоится, поделился Тарасов.



Реакция на освобождение

Российский летчик Ярошенко вернулся в Москву

Возвращение в Россию Константина Ярошенко стало результатом продолжительной скоординированной работы заинтересованных российских ведомств, сообщили в МИД России.

Президент США Джо Байден рассказал, что инициировал переговоры об обмене заключенного Тревора Рида три месяца назад. На вопрос, как удалось добиться освобождения американца, Байден ответил журналистам: "Я это сделал".



В свою очередь, Владимир Путин поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за организацию процесса обмена Ярошенко на Рида, сообщили в канцелярии турецкого лидера. В МИД России пообещали предпринимать максимум усилий, чтобы освободить всех россиян, "попавших в жернова карательной американской юстиции".

