В ночь на 21 мая срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского формально подошел к концу. При этом в Евросоюзе заявили, что не сомневаются в легитимности его дальнейшего пребывания у власти. В ООН также выразили схожую позицию. Рассказываем подробности и спрашиваем политолога, чем может закончиться для Зеленского нежелание покинуть свой пост.



"Вопрос оценки"

Фото: AP Photo/Ukrainian Presidential Press Office

В марте этого года украинцы должны были выбрать нового главу государства, а в последнем весеннем месяце состоялась бы его инаугурация. Однако Киев решил не проводить голосование со ссылкой на действующее в стране военное положение. Пятилетний срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента формально подошел к концу в ночь на 21 мая. При этом сам он считает иначе. "Мои пять лет (на посту президента. – Прим. ред.) еще не закончились. Из-за военного положения они продолжаются", – заявил Зеленский.

О легитимности его пребывания на этом посту уже высказались на Западе. В частности, представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что у Евросоюза не имеется сомнений насчет того, кого теперь считать законным лидером Украины.





Петер Стано представитель внешнеполитической службы Евросоюза Украинское общество и главные политические партии не имеют никаких сомнений в том, кто является легитимным президентом. И у нас тоже нет никаких сомнений в том, кто является президентом Украины. Это Зеленский.

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик также сообщил, что организация продолжит считать его легитимным главой страны. "Президент Зеленский остается для нас главой государства Украина и тем человеком, с которым генеральный секретарь общается, когда ему нужно связаться с украинским лидером", – сказал он.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление ООН. По его словам, что касается легитимности Зеленского как лидера Украины после 20 мая, то российская сторона исходит из позиции, озвученной Владимиром Путиным по итогам госвизита в КНР.

Тогда президент РФ отметил, что на соответствующий вопрос в первую очередь должны дать ответ украинская политическая и правовая системы. Он также добавил, что конституция соседней республики предусматривает "всякие варианты". "Это вопрос оценки. Эту оценку, конечно, прежде всего должен дать Конституционный суд и вообще вся политическая система самой Украины", – сказал Путин.

По его словам, вопрос легитимности украинского лидера имеет значение для России. "Потому что, если дело дойдет до подписания каких-то документов, конечно, мы должны подписывать документы в такой судьбоносной области с легитимными властями, это факт очевидный", – подчеркнул Путин.



Ни легитимности, ни легальности

Фото: AP Photo/Thibault Camus

Разговоры о легитимности власти Владимира Зеленского, которые ведут на Западе, не несут под собой ни юридических оснований, ни общественной поддержки. Об этом Москве 24 рассказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов. "Политическая целесообразность доминирует, поэтому, закрыв глаза, Запад будет делать вид, что Зеленский – законный президент Украины", – считает эксперт.

Политолог добавил, что теперь все документы, которые тот подпишет в качестве украинского лидера, не будут иметь юридической силы. По словам Шатилова, Зеленский как президент утратил не только легитимность, но и легальность.





Александр Шатилов декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ С точки зрения политологии легальность – это законность, а легитимность – это доверие населения. Сейчас, на мой взгляд, Владимир Зеленский де-юре и де-факто не президент Украины. По опросам общественного мнения уровень доверия у него явно мал для главы государства.

Эксперт не исключил, что Зеленского может ждать довольно печальное будущее. "Многое будет зависеть от настроя западных кураторов. Если в какой-то момент они увидят, что Зеленский дает слабину и ставит под угрозу их интересы на Украине, его уберут, а может быть даже и ликвидируют", – предположил Шатилов.

Что касается специальной военной операции, то здесь речь идет не столько о конфликте интересов России и Украины, сколько о противостоянии РФ и Запада, добавил эксперт. "Запад использует Украину в качестве наконечника своего копья. И в этой ситуации с копьем никто не беседует. Беседуют с хозяином, который его держит. Поэтому позиция Зеленского – номер 13, его никто особо не спрашивает", – подчеркнул политолог.

Если переговоры по украинскому вопросу сдвинутся с места, то они будут только в формате обсуждения Россия – Запад. Украина же примет ту форму, которую ей спустят кураторы, если удастся достигнуть соглашения, заключил эксперт.

