Дружит с собаками и против РФ: что известно о новом президенте Аргентины

В Аргентине избрали нового президента. Им стал крайне правый политик Хавьер Милей. Новый глава государства предлагает широко использовать доллар в экономике и отказаться от сотрудничества с Бразилией, КНР и РФ в пользу США. Рассказываем, что известно о личности нового президента Аргентины.



Президент для счастливого будущего?

Фото: AP Photo/Natacha Pisarenko

В воскресенье, 19 ноября, в Аргентине прошел второй тур выборов президента страны. За пост главы государства боролись два кандидата: министр экономики Серхио Масса (представитель правящей партии) и депутат-либертарианец Хавьер Милей. Победу одержал последний.

Первым заявлением Милея после этого стало обещание сотрудничать со всеми странами "свободного мира". "Наше обязательство – это демократия, свободная торговля, мир, мы будем работать со всеми странами свободного мира, чтобы построить лучшее будущее", – подчеркнул он.

При этом новый президент Аргентины назвал ситуацию в стране критической. По данным СМИ, инфляция в государстве с начала 2023 года достигла 120%, а бедность превысила 40%.

Владимир Путин поздравил Милея и выразил надежду на развитие конструктивного диалога между Россией и Аргентиной.





Владимир Путин президент РФ Российско-аргентинские отношения основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Рассчитываем на дальнейшее развитие стратегического партнерства с Буэнос-Айресом в самых различных сферах, а также конструктивного диалога по актуальным международным вопросам.

Также свои поздравления передали Эквадор, Боливия, Чили, США и другие. В то же время президент Колумбии Густаво Петро заявил, что считает избрание Милея "печальным для Латинской Америки".

Бывший президент США Дональд Трамп тоже высказался о победе либертарианца. По его словам, новый лидер изменит Аргентину в лучшую сторону. "Я очень горжусь тобой. Ты перевернешь свою страну и сделаешь Аргентину снова великой!" – написал в своих соцсетях Трамп.



Противоречивые взгляды

Фото: AP Photo/Natacha Pisarenko

Новому президенту Аргентины 52 года, у него нет жены и детей. По образованию Хавьер Милей является экономистом. С родителями у главы государства отношения не сложились. По его словам, мать и отец жестоко обращались с ним в детстве.

При этом лучшими друзьями Милея, по данным СМИ, являются его питомцы – собаки, которым он дал имена известных экономистов. Примечательно, что политик называет их своими детьми и даже поблагодарил за победу на праймериз. По информации Хуана Луиса Гонсалеса, написавшего книгу о тогда еще будущем президенте, собаки – клоны умершего в 2017 году любимого пса Милея по кличке Конан. Более того, тот якобы продолжает общаться со своим скончавшимся питомцем через ветеринара-медиума.

На политической арене избранный глава государства находится недавно. В 2019 году он присоединился к Либертарианской партии, а в 2021-м стал депутатом. Во время избирательной кампании выделялся своим красноречием и умением устраивать "шоу". Например, однажды политик прибыл на мероприятие, стоя в машине и размахивая бензопилой. Таким образом он пытался наглядно продемонстрировать, как будет бороться с проблемами в стране.

Некоторые взгляды Милея вызывают противоречивые реакции. Например, он не поддерживает аборты, но при этом выступает за легализацию продажи органов. Новый глава государства также высказывается за свободное ношение оружия.

Радикальных идей он придерживается и во внешней политике. Например, Милей планирует плотно сотрудничать с США и провести долларизацию аргентинской экономики, отказавшись от национальной валюты песо. Вместе с тем политик выступает за прекращение сотрудничества с Бразилией, КНР и РФ.

