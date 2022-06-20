Макрон потерял опору в парламенте Франции – эксперт

Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе!" не сумела получить абсолютное большинство на парламентских выборах. Сторонники нынешнего главы государства с небольшим перевесом опередили оппозиционный "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Жан-Люка Меланшона. Премьер-министр Франции Элизабет Борн уже назвала результаты выборов опасными для страны. Разбираемся, в чем таится угроза и отразится ли работа нового парламента на политике в отношении России.

Потерял голоса

Фото: AP Photo/Francois Mori

По предварительным данным, коалиция Макрона во втором туре выборов в Национальное собрание набрала 38,57% голосов. Союз Меланшона получил 31,6%. Третий результат показала партия "Национальное объединение", которую представляет конкурентка Макрона по второму туру прошедших в этом году президентских выборов Марин Ле Пен. Ее сторонники получили от избирателей 17,3% голосов. Четверку замыкают республиканцы, которые набрали 6,98%.



Национальное собрание Франции – нижняя палата парламента. Верхней палатой является Сенат. На выборах, которые проходят в два тура, жители страны избирают 577 депутатов. Их полномочия рассчитаны на пять лет. Основные их функции – следить за решениями правительства и принимать новые законы.



По итогам выборов сторонники Макрона получат в парламенте 245 мест. Для абсолютного большинства нужно было набрать 289 из 577 мандатов (в прошлом созыве коалиция действующего президента получила 345 мандатов).

"Новый народный экологический и социальный союз" завоевал 131 место. Серьезный рывок совершила партия Ле Пен, которая получила 89 мест в Национальном собрании на этих выборах по сравнению с восемью на прошлых. Республиканцам в новом парламенте достанется 61 место. В целом явка в этом году составила чуть более 38%.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн назвала итоги голосования угрозой для страны. В то же время она пообещала уважать результаты и сделать из них выводы.





Элизабет Борн премьер-министр Франции Никогда во времена Пятой республики в Национальном собрании не наблюдалась такая конфигурация. Эта ситуация представляет угрозу для нашей страны с учетом вызовов, с которыми нам предстоит столкнуться как на национальном, так и на международном уровне. Но мы должны уважать это голосование и сделать из него выводы.

Жан-Люк Меланшон назвал итоги парламентских выборов политическим и моральным провалом коалиции Макрона. "Для правящей партии это абсолютно неслыханная и неожиданная ситуация. Разгром президентской партии тотальный, и она не получает (абсолютного) большинства", – сказал он на пресс-конференции.

В свою очередь, Марин Ле Пен заявила, что "Национальное объединение" займет в новом созыве жесткую оппозицию. В то же время она пообещала, что позиция парламентариев будет конструктивной. Также Ле Пен объявила об уходе с поста главы партии, чтобы возглавить депутатскую группу фракции в Национальном собрании.

В оппозиции по отношению к Макрону останутся и республиканцы, заявил лидер партии Кристиан Жакоб. "Республиканцы получают очень хорошие результаты, гораздо лучше тех, что объявлялись на протяжении нескольких дней. Мы находимся в оппозиции и останемся в оппозиции по отношению к Эммануэлю Макрону", – отметил Жакоб.

Противники Макрона уже наметили первые шаги. В частности, Nupes 5 июля намерена организовать голосование по вопросу о доверии правительству. Однако французская пресса констатирует, что, скорее всего, отставки кабинета министров не случится, так как инициаторам нужно заручиться поддержкой всех оппозиционных сил. На данный момент такой расклад маловероятен, пишет газета Le Figaro.

Как раньше не будет

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Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров в беседе с Москвой 24 отметил, что теперь блоку Макрона придется искать союзников в Национальном собрании. С учетом жесткой оппозиции Меланшона и Ле Пен сделать это будет крайне сложно, сказал эксперт.

"Единственными возможными союзниками Макрона в парламенте будут республиканцы. Но с ними тоже сложно договориться. Если они войдут в коалицию, то потеряют свою политическую идентичность и им придется вставать под знамена Макрона. А это будет ударом по партии, которая некогда была одной из ведущих и системообразующих в стране", – рассуждает Федоров.





Сергей Федоров ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Конечно, у Макрона есть возможность распустить нижнюю палату. Но это очень рискованный шаг, потому что в случае новых выборов он может потерять еще больше, чем сейчас.

Результаты выборов внесут корректировки в политику лидера Франции, считает Федоров. Тем более что теперь по всем своим инициативам ему придется находить компромиссы с оппозицией. А она может вставлять палки в колеса, если президент не будет учитывать ее мнение, добавил эксперт.

"Но что касается антироссийских санкций, я не думаю, что парламент предпримет какие-то радикальные шаги. Французские лидеры, в том числе Меланшон и Ле Пен, осуждают российскую политику в отношении Украины. Но при этом они считают, что надо подходить к санкциям рационально и не стоит ими стрелять себе в ногу. Поэтому здесь, возможно, будут какие-то альтернативные предложения от оппозиции", – предполагает Федоров.

В целом эксперт прогнозирует продолжение курса Франции на жесткий диалог с Россией, подкрепленный санкциями. Париж не будет вести в этом вопросе самостоятельную политику, не оглядываясь на общеевропейскую позицию, подчеркнул собеседник.

Урок остальным

Фото: AP Photo/Michel Euler

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин рассказал Москве 24, что в истории Франции Национальное собрание всегда было для президента страны опорой, которая позволяла ему довольно успешно решать многие вопросы. Макрон по результатам выборов ее утратил.

"Это связано с тем, что Макрон слишком поздно вступил в борьбу. Ему говорили об этом, но он отнесся довольно фривольно. Кроме того, Макрон сделал слишком большую ставку на внешнеполитическую траекторию. Якобы он занимается Украиной, согласует действия с Россией, выстраивает отношения с Вашингтоном, все вместе координирует в Брюсселе. Но французов больше волнует рост цен и их благополучие, чем боевые действия на Украине", – объяснил Кошкин.

При такой деятельности Макрона неудача его коалиции на выборах закономерна, убежден политолог. По мнению Кошкина, похожая участь ждет и власти других стран, которые антироссийскими санкциями бьют по собственной экономике.





Андрей Кошкин заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова С какой стати электорату понравится снижать температуру в комнате и мыться раз в 10 дней? Никому это не нравится. Если в США уже никто не верит в "путинское повышение цен", а открыто обвиняют в этом Байдена, то, наверное, и в Европе понимание очень быстро распространится.

Кошкин добавил, что выборы во Франции стали подтверждением слов Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме о риске смены элит в Европе из-за сложившейся там ситуации. Тогда президент России заявил, что к такому результату приведет пренебрежение властей этих стран интересами населения и национального бизнеса.

