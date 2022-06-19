Путин ударил по самому уязвимому месту европейских лидеров – СМИ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин нанес удар по самому уязвимому месту лидеров стран Европейского союза – их электоральному рейтингу, сообщает The Wall Street Journal.

Как пишет издание, в крупных экономиках Европы выборы пройдут ближе к следующей зиме, когда отсутствие российского газа в домах и на предприятиях Европы будет наиболее остро ощущаться.

"Германия, которая очень сильно зависит от поставок российского газа, начнет электоральное испытание в октябре с региональных выборов в федеральной земле Нижняя Саксония. Италию, еще одного крупного импортера российского газа, ждут общенациональные выборы в середине следующего года", – говорится в материале.

По мнению авторов статьи, это станет тяжелым испытанием для лидеров европейских стран, поскольку им будет сложно добиться желаемых результатов на фоне недовольства людей резким ростом стоимости энергии.

Также говорится, что европейским правительствам придется увеличивать расходы, чтобы смягчить удар по потребителям. Президент Франции Эммануэль Макрон одобрил выделение 28 миллиардов евро, чтобы ограничить цены на газ и предоставить скидки на бензин.

Ранее Владимир Путин заявил, что нынешняя волна русофобии на Западе напрямую связана с его стремлением изолировать и "отменить" Россию как бунтаря против насаждаемого им порядка. По его словам, западные государства считают себя исключительными и беспардонно навязывают другим странам свою культуру, этику и видение истории. Путин отметил, что тех, кто не хочет подчиняться этим правилам, Запад стремится наказать и задавить экономически.

