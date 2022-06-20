Премьер Франции сочла итоги парламентских выборов угрозой для страны

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Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что ситуация после выборов в Национальное собрание представляет "угрозу стране". Она отметила, что с понедельника, 20 июня, власти должны активизировать и ускорить свои действия "в интересах всех граждан". Об этом сообщает РИА Новости.

При этом она подчеркнула, что необходимо уважать это голосование и сделать из него выводы.

Ранее сообщалось, что коалиция президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе" лидирует во втором туре выборов в парламент с 38,57% голосов. Таким образом, коалиция Макрона получает 245 мест в Национальном собрании, а "Новый народный экологический и социальный союз" Жан-Люка Меланшона – 131 место. "Национальное собрание" и "Республиканцы" получают 89 и 61 место соответственно.

В конце апреля во Франции состоялись выборы президента. Победу в решающем туре одержал действующий лидер Эммануэль Макрон, набрав 58,55% голосов, в то время как его оппонент Марин Ле Пен получила 41,45%. Явка превысила 63% – это меньше, чем было на предыдущих выборах в 2017 году.