"Телефоны шпионили и будут шпионить": нужно ли запретить iPhone для чиновников в РФ

Работникам администрации президента поступила рекомендация перестать пользоваться iPhone, пишут СМИ. Уточняется, что им дали время до апреля, чтобы перейти на гаджеты других марок. Рассказываем подробности и выясняем, стоит ли распространить такой подход на всех российских госслужащих.



Яблочные санкции

Работников администрации президента, которые относятся к внутриполитическому блоку, попросили отказаться от iPhone в пользу гаджетов на Android и других операционных системах, сообщили СМИ. Сменить девайсы необходимо до 1 апреля 2023 года. Такой срок, предположительно, установил первый заместитель руководителя АП Сергей Кириенко на специальном семинаре в Подмосковье. Схожий запрет якобы планируется распространить и на курирующих внутреннюю политику чиновников из региональных администраций.





один из участников встречи в Подмосковье iPhone – все. Или выбросить, или детям отдать. Это за март придется сделать всем.

Сообщается, что такое нововведение связано с вопросами безопасности, поскольку по сравнению с другими марками телефонов iPhone больше подвержены шпионажу и взлому со стороны зарубежных спецслужб. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал эту информацию. Он пояснил, что работники АП в принципе не прибегают к помощи смартфонов, чтобы передать закрытые данные.

"В служебных целях смартфоны, понятно, что использовать нельзя, какие бы они ни были, здесь нет разницы. Любой смартфон – достаточно транспарентный механизм, поэтому неважно, какая операционная система – Android или iOS. Естественно, что в служебных целях они не используются", – подчеркнул официальный представитель Кремля.



"Вопрос к информационной гигиене"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев в беседе с Москвой 24 заявил, что не стоит устраивать технологическую охоту на ведьм.

"Нужно не забывать, что мы живем в век информационных технологий и вне зависимости от производителя гаджета все можно вскрыть, подслушать или еще сделать какие-то манипуляции... Чиновники всех мастей и всех уровней не должны это забывать", – отметил депутат.





Султан Хамзаев депутат Госдумы Я считаю, что переход (с iPhone на другие смартфоны. – Прим. ред.) ситуацию принципиально не поменяет. Шпионили, шпионят и будут шпионить. Нужно просто всем изначально соблюдать протоколы безопасности, а не расслабляться. Вопрос изначально к собственной информационной гигиене.

При этом, по словам парламентария, он готов перейти на любой другой смартфон, который бы не уступал iPhone. "Я, будучи гражданином РФ, с огромным удовольствием бы, с гордостью перешел на какой-то аналогичный соответствующий стандартам, но российский гаджет. Но мне такой не предоставили", – объяснил Хамзаев.

В свою очередь, первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что к сенаторам пока не обращались с просьбой избавиться от яблочных смартфонов. "У нас такого не было пока ничего", – поделился он.

Также Джабаров выразил готовность при необходимости отказаться от телефона американской компании в пользу другого производителя. При этом он пояснил, что сенаторы сдают свои гаджеты перед важными совещаниями.

