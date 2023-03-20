"Телефоны шпионили и будут шпионить": нужно ли запретить iPhone для чиновников в РФ

Работникам администрации президента поступила рекомендация перестать пользоваться iPhone, пишут СМИ. Уточняется, что им дали время до апреля, чтобы перейти на гаджеты других марок. Рассказываем подробности и выясняем, стоит ли распространить такой подход на всех российских госслужащих.
Яблочные санкции
Работников администрации президента, которые относятся к внутриполитическому блоку, попросили отказаться от iPhone в пользу гаджетов на Android и других операционных системах, сообщили СМИ. Сменить девайсы необходимо до 1 апреля 2023 года. Такой срок, предположительно, установил первый заместитель руководителя АП Сергей Кириенко на специальном семинаре в Подмосковье. Схожий запрет якобы планируется распространить и на курирующих внутреннюю политику чиновников из региональных администраций.
Сообщается, что такое нововведение связано с вопросами безопасности, поскольку по сравнению с другими марками телефонов iPhone больше подвержены шпионажу и взлому со стороны зарубежных спецслужб. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал эту информацию. Он пояснил, что работники АП в принципе не прибегают к помощи смартфонов, чтобы передать закрытые данные.
"В служебных целях смартфоны, понятно, что использовать нельзя, какие бы они ни были, здесь нет разницы. Любой смартфон – достаточно транспарентный механизм, поэтому неважно, какая операционная система – Android или iOS. Естественно, что в служебных целях они не используются", – подчеркнул официальный представитель Кремля.
"Вопрос к информационной гигиене"
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев в беседе с Москвой 24 заявил, что не стоит устраивать технологическую охоту на ведьм.
"Нужно не забывать, что мы живем в век информационных технологий и вне зависимости от производителя гаджета все можно вскрыть, подслушать или еще сделать какие-то манипуляции... Чиновники всех мастей и всех уровней не должны это забывать", – отметил депутат.
При этом, по словам парламентария, он готов перейти на любой другой смартфон, который бы не уступал iPhone. "Я, будучи гражданином РФ, с огромным удовольствием бы, с гордостью перешел на какой-то аналогичный соответствующий стандартам, но российский гаджет. Но мне такой не предоставили", – объяснил Хамзаев.
В свою очередь, первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что к сенаторам пока не обращались с просьбой избавиться от яблочных смартфонов. "У нас такого не было пока ничего", – поделился он.
Также Джабаров выразил готовность при необходимости отказаться от телефона американской компании в пользу другого производителя. При этом он пояснил, что сенаторы сдают свои гаджеты перед важными совещаниями.