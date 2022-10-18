Эксперт назвал слова Маска о "третьей мировой" предупреждением Западу

Американский предприниматель, основатель компаний Teslа и SpaceX Илон Маск рассказал, в каком случае может начаться третья мировая война. По его мнению, такой сценарий не исключен, если РФ поставят перед выбором, потерять Крым либо применить ядерное оружие. При этом ранее российская сторона неоднократно заявляла, что привержена принципу недопустимости ядерной войны. Разбираемся, возможно ли такое развитие событий.



"Что им терять?"

Фото: AP Photo/Susan Walsh

Илон Маск в своем Twitter снова сделал заявление, касающееся России. В этот раз американский предприниматель допустил вероятность третьей мировой войны из-за ситуации с Крымом.





Илон Маск американский предприниматель, основатель компаний Teslа и SpaceX Если Россия столкнется с выбором, потерять Крым или использовать ядерное оружие, они выберут последнее. Мы санкциями ограничили Россию всеми возможными способами, поэтому что им терять? Если в ответ мы ударим атомным оружием по России, они ударят по нам, и мы в состоянии третьей мировой войны.

Маск отметил, что по своей значимости для российской стороны крымский полуостров можно сопоставить с Гавайскими островами для американцев. Он добавил, что РФ считает Крым своей частью вне зависимости от того, нравится это кому-либо или нет.

"Крым, являясь местом базирования южного военно-морского флота, имеет критически важное значение для национальной безопасности России", – написал предприниматель.

По его мнению, армия РФ применит ядерное оружие, если столкнется с разрушениями со стороны Североатлантического альянса. Затем последует ответ НАТО, после чего "настанет конец цивилизации".

Это не первый раз, когда Маск комментирует вопросы, касающиеся международной политики и России в частности. Например, бизнесмен предлагал четыре пункта, выполнение которых, по его мнению, помогут урегулировать российско-украинский конфликт.

Среди прочего, он считает необходимым закрепление нейтрального статуса за Украиной. Кроме того, проведение под наблюдением ООН повторных референдумов о вхождении ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. Также бизнесмен полагает, что Крым должен остаться территорией России и получить гарантии водоснабжения.

Ранее в МИД РФ заявили, что российская сторона привержена принципу недопустимости развязывания ядерной войны. Соответствующее обращение было зачитано Первому комитету Генассамблеи ООН в начале октября.



Игра в объективность?

Слова Илона Маска – попытка донести до Запада мысль о том, что вмешательство в российско-украинский конфликт может привести к ужасным последствиям. Об этом Москве 24 рассказал политолог, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.

Комментируя возможность третьей мировой войны, эксперт напомнил, что в РФ утверждена ядерная доктрина, которая регламентирует случаи применения ядерного оружия. В частности, его разрешено использовать, если противник вывел из строя российские критически важные государственные или военные объекты.

"Это также может быть ответной мерой на ядерный удар со стороны противника", – уточнил Шатилов.





Александр Шатилов декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Маск пытается предупредить западные власти, что в конфликт им дальше лучше не вмешиваться, не доводить Россию до критической точки.

С другой стороны, не исключено, что предприниматель действует лишь в интересах американского бизнеса, продолжил политолог.

"Американское предпринимательство не заинтересовано в расширении политической конфронтации, она мешает бизнесу, оказывает на него влияние. Маск это хорошо понимает, пытается найти некую формулу компромисса, пытается давать более независимые и объективные оценки ситуации по Украине, чем западные политики", – рассуждает эксперт.

По мнению политолога, возможно, Маску разрешили высказываться о России и Украине власти США, чтобы проверить, насколько российская сторона готова пойти на уступки.





Александр Шатилов декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Так что, возможно, стремления Маска – это лишь игра в объективность.

Ранее Маск заявлял, что сейчас мир пребывает в состоянии высочайшего риска ядерной катастрофы за минувшие 60 лет.