Эксперт объяснил, почему освобождение Соледара стратегически важно для СВО

Подразделения ЧВК "Вагнер" взяли под контроль Соледар в Донецкой Народной Республике, заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин. В свою очередь, украинские власти признали, что из города массово бежали бойцы ВСУ. Разбираемся, почему освобождение Соледара стратегически важно для проведения специальной военной операции.

Противник бежал

Фото: AP Photo/Roman Chop

Соледар блокирован с севера и юга подразделениями ВДВ, рассказали в Минобороны РФ. Кроме того, авиация бьет по опорным пунктам противника, штурмовые отряды ведут городские сражения. В центре был образован котел, в котором идут бои, отметил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

После взятия Соледара, а также Артемовска и Северска удастся разрушить линию фронта украинских войск, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Возможности для освобождения двух последних городов в настоящее время улучшились в несколько раз, сказал он.





Денис Пушилин врио главы ДНР Это долгожданный выход на плацдарм краматорского, славянского направлений. И это на самом деле переломный момент, сейчас идет подготовка того момента, которого мы очень ждали.

До того как Соледар был взят, официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что бойцы ВСУ массово отступают из городской застройки. По его словам, в рядах украинских подразделений растут панические настроения.

Впоследствии Киев признал факт отступления ВСУ из города. "Есть подразделения, которые бегут у нас под Соледаром, бежали и бегут", – сказал советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

В то же время Арестович заявил, что потеря Соледара не принесет РФ никаких результатов. В то же время потери украинской армии там огромны, рассказал американскому телеканалу CNN один из бойцов ВСУ, который принимал участие в сражениях за город. По его словам, число погибших там настолько большое, что точное количество не знают "ни в штабе, нигде".

Боеспособность ВСУ в целом сильно снизилась, признала ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, сейчас подразделения в большей степени пополняют непрофессиональные бойцы, которые недостаточно стойки на фронте.



В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил , что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Хорошие перспективы

Фото: AP Photo/Libkos

Соледар находится на пересечении шоссейных дорог и железнодорожных веток, которые ведут на север ДНР в сторону Краматорска, Славянска и Северска. Его освобождение позволит перерезать одну из основных артерий снабжения подразделений ВСУ на этом направлении, рассказал Москве 24 военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин.





Василий Дандыкин военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Освободив Соледар, у нас есть возможность пойти на Артемовск и устроить этой группировке совсем плохую жизнь. Оттуда дальше дорога на Краматорск, Северск. То есть это прелюдия полного освобождения Донбасса.

"Это начало коренного перелома. В Артемовске для ВСУ все было и так плохо, сейчас обстановка резко ухудшится. Дальше в районе Кременной, Сватово наши наступают. По всей линии фронта такая ситуация", – рассказал Дандыкин.

Киев даже после потери Соледара продолжит попытки насыщать войска западным вооружением. Но после того, как удалось взять под контроль одну из ключевых логистических точек, военная помощь перестанет доходить до ВСУ в большом количестве, отметил эксперт.

"Я уже не говорю про то, что им еще предстоит научиться ее обслуживать. Кроме того, основные танки, поставки которых вскоре будут обсуждаться Западом, очень тяжелые – до 60 тонн. Многие мосты могут просто не выдержать, они не приспособлены под такие громадины", – обратил внимание Дандыкин.

Слова Арестовича, что ситуация в Соледаре не окажет влияния на ход боевых действий, эксперт назвал хорошей миной при плохой игре.





Василий Дандыкин военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Потом они скажут, что им и Артемовск был не нужен, придумают причину. Они в этом деле большие мастаки, врать научились классно. На все найдут оправдание.

Освобождение Соледара ударит по моральному духу бойцов ВСУ. Этой зимой для украинских войск и их спонсоров будет еще очень много неприятных сюрпризов, заключил Дандыкин.

